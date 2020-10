Imma Tataranni 2 ci sarà oppure no? Il momento di chiedersi se ci sarà un seguito oppure no è arrivato visto che tra qualche ora Imma Tataranni tornerà in onda su Rai1 oggi, 27 ottobre, con la replica del gran finale. Chi ha seguito la prima stagione al suo primo passaggio sa bene che il personaggio di Vanessa Scalera ha ottenuto un sì per il ritorno per una seconda stagione ma il Covid e l’emergenza sanitaria hanno cambiato la tabella di marcia.

Il seguito è stato annunciato ormai da mesi ma le riprese non sono ancora iniziate per via dei continui slittamenti e le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e, se tutto andrà bene, ci vorrà l’inizio del nuovo anno per rivedere Vanessa Scalera e i suoi di nuovo sul set in quel di Matera.

Fino ad allora non potremo far altro che mettere insieme congetture e pensieri su quelli che saranno i nuovi casi al centro di Imma Tataranni 2 e, in particolare, su quella che sarà la situazione sentimentale della bella protagonista.

Ecco il promo del gran finale in onda questa sera:

"Io prove non ne ho ma qualcosa dovrà uscire fuori…"#ImmaTataranni – Sostituto procuratore STASERA #27ottobre alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/WQLwITWFMC — Rai1 (@RaiUno) October 27, 2020

Nel finale della prima stagione in replica su Rai1 proprio oggi, 27 ottobre, dal titolo “Dalla parte degli ultimi”, Imma Tataranni riceverà la telefonata di Don Mariano di primo mattino. Il parroco vuole vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si sente male e, per accompagnarlo all’ospedale, Imma dimentica il suo appuntamento con lui. Non solo la donna scoprirà che il marito le ha mentito e che la sera prima non era con il suo collega, ma che il suo nuovo caso riguarda proprio la morte di Don Mariano.

Il parroco è stato ucciso proprio nel luogo in cui aveva appuntamento con lui e adesso si ritroverà a fare i conti anche con indizi che la portano a dubitare sulla vera identità di suo padre. Ciliegina sulla torta sarà la delusione che la porterà dritta nelle braccia di Calogiuri. Come finirà tra loro?