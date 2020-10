Imma Tataranni 2 si farà molto presto. Finalmente una buona notizia per i fan di Vanessa Scalera e per coloro che l’hanno apprezzata nei panni del Sostituto Procuratore che in replica è riuscita a battere lo speciale con Renato Zero in onda su Canale5. Più volte si è parlato della seconda stagione già annunciata ma non ancora girata e, soprattutto, di una serie di problemi che hanno messo in crisi la produzione, almeno fino a questo momento.

A spazzare via dubbi e incertezze è proprio uno dei protagonisti, Massimiliano Gallo, che in un’intervista a Di Più Tv si è detto felice e stupito del successo ottenuto dalla serie in replica tanto da annunciare che le riprese dei nuovi episodi inizieranno presto. La produzione era prevista per lo scorso settembre ma una serie di slittamenti, e non solo dovuti alla pandemia, hanno fatto slittare tutto fino al prossimo gennaio.

Sembra proprio che le riprese dei nuovi episodi di Imma Tataranni 2 prenderanno il via proprio a Matera a gennaio cambiando totalmente periodo della serie visto che nella prima stagione, Imma stava tornando dalle sue ferie estive e ambientazioni e abiti hanno permesso una serie di cose, come sarà ritrovare Imma ingabbiata in vestiti invernali senza i suoi vestiti “sobri” e poco eleganti?

Massimiliano Gallo non ha rivelato molto né in merito a questo e né in merito ai nuovi episodi di Imma Tataranni 2 visto che gli attori non hanno ancora ricevuto i copioni e lui non sa molto del suo Pietro. Nel finale della prima stagione abbiamo lasciato Imma alle prese con il tradimento ai danni del marito che, intanto, si è avvicinato molto ad un’altra donna. Sarà questa loro doppia vita ad incantare il pubblico nei nuovi episodi oppure Imma racconterà tutto a Pietro sin da subito cercandone ragioni e soluzioni?

Le riprese di Imma Tataranni 2 inizieranno a gennaio e questo significa che la messa in onda è prevista non prima del prossimo autunno/inverno 2021, due anni dopo il suo debutto.