Al via They Were Ten su Fox, la miniserie francese che rilegge Dieci Piccoli Indiani, il classico di Agatha Christie, in chiave moderna. Dal 27 ottobre, in prima assoluta e in anteprima mondiale, il canale a pagamento di Sky manderà in onda un episodio a settimana, per un totale di sei appuntamenti.

La trama di They Were Ten su Fox ci porta su un’isola tropicale deserta che ospita un hotel di lusso in cui si incontreranno dieci persone, cinque donne e cinque uomini. Tuttavia, si renderanno presto conto di essere soli sull’isola, tagliati fuori dal resto del mondo, senza alcun mezzo di comunicazione o di trasporto. Molto rapidamente, queste vacanze, che dovevano essere idilliache, si riveleranno il loro peggior incubo. Perché sono stati trascinati in questa trappola? La risposta è nascosta nel loro passato, che tuttavia tutti hanno accuratamente seppellito. Ma oggi, sotto il sole cocente dell’isola, dovranno pagare le conseguenze dei loro segreti. Alla fine, non ne rimarrà nessuno. Se ci sono solo loro sull’isola, allora chi è l’assassino?

Nel cast e personaggi di They Were Ten su Fox, Samuel Le Bihan nel ruolo di Xavier Troussaud; Guillaume de Tonquédec è Gilles Delfour; Marianne Denicourt è Eve Lombardi; Romane Bohringer è Victoria Deshotel; Patrick Mille è Vincent Del Piero; Virginie Ledoyen è Barbara; Matilda Lutz è Nina Goldberg; Manon Azem è Kelly Nessib; Nassim Si Ahmed è Malik Alaoui; Samy Seghir è Eddy Hamraoui; Mathieu Demy è Mathieu Le Goff; Isabelle Candelier è Myriam Berto; Wendy Nieto è Léonie Baptista; Samuel Jouy interpreta Arnaud; Samir Boitard è Jimmy; Richard Bohringer è il Professor Villemont; e Marc Duret nel ruolo del Maestro Langlois.

Composta da sei episodi, tutti diretti da Pascal Laugier, è in onda in Francia in esclusiva sulla piattaforma VoD Salto 1 dal 20 ottobre e prossimamente su M6. Jeanne Le Guillou e Bruno Dega si sono occupati invece di adattare la sceneggiatura dal romanzo Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie. La miniserie è prodotta da Escazal Films (Sophie Révil & Denis Carot) per M6 (Francia), distribuita da Federation Entertainment.

They Were Ten è solo l’ultimo adattamento del classico della Christie. Qualche anno fa, la BBC ha realizzato And Then There Were None (Dieci Piccoli Indiani), miniserie che vedeva nel cast, tra gli altri, Aidan Turner, Sam Neill e Charles Dance.

L’appuntamento con They Were Ten su Fox è per stasera alle 21:10.