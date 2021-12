Atlanta 3 ha finalmente una data d’uscita. Dopo tre anni di assenza dagli schermi, la serie dramedy di e con Donald Glover torna con i primi due episodi giovedì 24 marzo su FX negli Stati Uniti e sarà disponibile per lo streaming il giorno successivo su Hulu.

Col debutto di Atlanta 3 si interrompe dunque la lunga pausa della serie, che dal 2022 per la prima volta ottiene anche la distribuzione in streaming in contemporanea con la messa in onda su FX. In Italia la premiata comedy ambientata sulla scena rap contemporanea di Atlanta è stata trasmessa da Fox per le prime due stagioni e potrebbe dunque tornare su Sky Serie e Now con la terza, anche se non c’è ancora una programmazione prevista.

Atlanta 3 sarà composta da 10 episodi, come la prima stagione (la seconda ne aveva avuti 11) e sarà presentata al pubblico con un primo teaser trailer il giorno di Natale. “Siamo entusiasti di riavere Atlanta con una nuova stagione il 24 marzo“, ha dichiarato in una nota Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, complimentandosi con l’ideatore e protagonista “Donald Glover, i produttori e il cast stellare” per aver “consegnato un’altra stagione sinonimo dell’eccellenza che rende Atlanta così grande“. Ottime premesse, dunque per il pluripremiato format che ha già vinto due Golden Globe come Miglior serie commedia o musicale e Miglior attore in una serie commedia o musicale per Glover, a sua volta premiato con l’Emmy come Miglior attore protagonista in una serie comedy e Miglior regia per una serie comedy, facendo la storia come il primo afroamericano a vincere un Emmy in quest’ultima categoria.

Della trama di Atlanta 3 si sa che la storia si svolgerà quasi interamente in Europa, con Earn (Donald Glover), Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) nel bel mezzo di un tour europeo di successo, mentre il gruppo naviga nel nuovo ambiente da outsider e cerca con difficoltà di adattarsi al successo tanto agognato.

Atlanta 3 è prodotto da FX Productions e Donald Glover, affiancato alla produzione esecutiva da Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms e Dianne McGunigle. La serie è già stata rinnovata per una quarta stagione.

