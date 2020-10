Il cast de Il Collegio 5 è pronto ad occupare il prime time del martedì sera di Rai2, salvo cambiamenti, proprio a partire da oggi, 27 ottobre. Il docu-reality macina ascolti non mancherà nemmeno al tempo del Covid portandoci indietro al 1992 alla scoperta di un tipo di scuola ben diversa da quella a cui siamo stati abituati fino a questo momento e, forse, un po’ meno rigida. Anche questa sera saranno 21 i ragazzi che varcheranno i cancelli de Il Collegio che, però, sarà il Regina Margherita di Anagni (e non più il Celana di Caprino Bergamasco), affrontando un momento storico molto delicato.

Finiti i rampanti anni ’80, con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli anni ‘90 iniziano con grandi euforie, ma anche con la fine delle ideologie, che porta tra i giovani anche un grande senso di smarrimento. Multiculturalismo, i rave del grunge e dell’hip hop, l’elezione di Clinton, la nascita di internet e dei primi cellulari ha cambiato il mondo mentre l’Italia era ferma ad assistere ai tragici attentati e l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e degli uomini della scorta e l’inizio di Mani Pulite. Come entrerà tutto questo nel Collegio?

Grazie alla classe degli insegnanti. Confermatissimo il severo preside Paolo Bosisio e con lui anche la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, il professore d’italiano Andrea Maggi, quello di storia e geografia Luca Raina, quello di inglese David Wayne Callahan e per quello di arte Alessandro Carnevale. A loro si unirà nuovamente Valentina Gottlied, che lascia l’aerobica degli anni ’80 passando al ruolo di docente di educazione fisica, e il tenore Marco Chingari per le lezioni di Educazione musicale. Per la prima volta ci sarà spazio anche per la recitazione con il maestro Patrizio Cigliano.

Ad aprire le porte de Il Collegio i due sorveglianti: Lucia Gravante e la new entry Massimo Sabet. A loro si unirà il bidello, impersonato da Enzo Marcelli, che si occuperà di distribuire il materiale scolastico e le merende. L’obiettivo come sempre è quello di superare l’esame di terza media ma chi prenderà posto tra i banchi?

I concorrenti de Il Collegio 5 sono:

Alessandro Andreini (16 anni, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma) – Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano Francati (17, Roma), Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA), Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM), Luca Lapolla (15, Prato – PO), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI), Aurora Morabito (17, Savona), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul mare – SA), Rahul Teoli (15, Piombino – LI), Usha Teoli (17, Piombino – LI), Davide Vavalà (16, Bologna), Luca Zigliana (15, Zanico – BG).