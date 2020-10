Il cast de Il Collegio 5 è pronto a tornare indietro nel tempo al 1992 mentre Rai2 conferma la messa in onda per il 27 ottobre alle 21.20. Segnate nell’agenda l’appuntamento perché è proprio tra una ventina di giorni che potrete iniziare il vostro viaggio lungo il viale dei ricordi con 21 studenti pronti a mettersi in gioco e ottenere il diploma proprio affrontando gli anni ’90 e tutte le novità che erano al centro della scuola in quel periodo.

Il cast de Il Collegio 5 prenderà posto tra i banchi del Collegio Regina Margherita di Anagni per ben otto puntate all’insegna della nascita di internet, dei primi cellulari e anche dell’hip hop, di Mani Pulite e degli attentati di Borsellino e Falcone, saranno anni intensi in cui vivere e da ricordare in quella che gli stessi autori hanno definito “una delle decadi più esplosive”.

A tenere il timone, almeno in versione voce fuori campo, sarà ancora Giancarlo Magalli mentre tra i banchi siederanno 21 volti nuovi resi noti proprio in queste ore dalla stessa produzione del docu-reality. Ecco chi saranno i ragazzi de Il Collegio 5:

Dieci anni in un lampo! ⚡

Usha Teoli (17, Piombino – LI), Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN) – Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul Mare – SA), Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM) – Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG) e Luca Zigliana (15, Zanico – BG), Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Giulia Matera (15, Salerno), Luca Lapolla (15, Prato – PO), Davide Vavalà (16, Bologna), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI), Linda Bertollo (14, Ivrea) e Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Rahul Teoli (15, Piombino – LI), Aurora Morabito (17, Savona), Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC), Giordano Francati (17, Roma), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Sofia Cerio (15, Pesaro) e Marco Crivellini (16, Roma).

Chi ha seguito le anticipazioni su Il Collegio 5 sa bene che il cast non sarà più all’interno del Collegio Celana di Caprino Bergamasco, bensì nel Collegio Regina Margherita di Anagni (Frosinone).