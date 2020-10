Si aggiungono sempre più informazioni relative alla prossima linea top di gamma Samsung galaxy S21. La cosa non stupisce affatto visto che la serie dovrebbe giungere ad inizio 2021, prima del previsto e ossia a fine gennaio. Dopo le ultime indiscrezioni della giornata di ieri provenienti da informatori (per quanto autorevoli), apprendiamo della registrazione di un brevetto relativo proprio agli schermi dei prossimi smartphone, denominati display Blade.

La notizia di una nuova tecnologia relativa ai pannelli degli smartphone era giù giunta la settimana scorsa da fonti coreane con la registrazione di un primo brevetto presso le autorità asiatiche. Ora la stessa soluzione arriva anche presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) con il nome specifico “Samsung Blade”.

A che cosa si riferisce la nuova tecnologia Samsung Blade per i prossimi Samsung Galaxy S21? L’indicazione “Blade” tradotta in inglese vuol dire “lama”. Ciò potrebbe voler dire che i bordi potrebbe essere particolarmente sottili, come lame di coltelli insomma. Quello che appare subito evidente è che la tecnologia si riferisca a pannelli non curvi ma squadrati e la cosa potrebbe anche non essere gradita a molti fan della serie top di gamma che preferiscono invece la soluzione arrotondata ai lati del pannello.

Proprio grazie alla registrazione del brevetto in Europa siamo abbastanza certi che il Samsung Galaxy S21 non avrà display curvo ai lati e la cosa non stupisce particolarmente. La tecnologia Blade, quindi con contorni sottili ma squadrati. potrebbe riguardare anche il Samsung Galaxy S21 Plus e questa scelta si che non potrebbe essere ben digerita da tanti potenziali acquirenti degli esemplari. Si tratterebbe poi di una vera e propria involuzione rispetto al Galaxy S20 Plus proprio del 2020. Lo schermo curvo dovrebbe essere in effetti garantito per certo solo sugli esemplari di Galaxy S21 Ultra.