GTA 5 è uno di quei giochi che non conosce confini spazio temporali. Approdato originariamente su PS3 e Xbox 360, è stato traghettato di peso anche sull’attuale generazione videoludica, su PS4 e Xbox One. E farà lo stesso anche in vista della next gen, con la versione PS5 e Xbox Series X che scalpita, nell’attesa di esordire.

Una produzione a suo tempo mastodontica, e che si ripropone in una veste sempre migliorata. Sintomo evidente che l’impalcatura videoludica è di quelle valide e che non teme il confronto con nessuna tipologia di hardware su cui è destinata a girare.

Ed è un GTA 5 pronto a fare il suo ingresso trionfale anche in questa nuova generazione, grazie alla spinta propulsiva garantita dagli addetti ai lavori. Il team di Rockstar Games punta forte su quello che ormai è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per l’industria videoludica tutta. Grandi aspettative che chiaramente mandano in hype una community viva e vibrante, fatta di milioni e milioni di videogiocatori. D’altronde stiamo pur sempre parlando di una produzione che ha sfondato abbondantemente il muro delle cento milioni di copie vendute.

GTA 5 da next gen, le prospettive per il prossimo futuro

Non poteva chiaramente mancare chi, tra le fila della fanbase di GTA 5, avrebbe provato a immaginare come sarebbe stato il gioco su PS5 e Xbox Series X. E il risultato proposto tramite il filmato postato in rete è di quelli da lasciare a bocca aperta.

Uno spettacolo in 4K che beneficia della tecnologia Ray Tracing per quanto concerne l’illuminazione, che risulta naturale e dinamica. Una mod che è attualmente utilizzabile sul titolo di Rockstar Games (nell’edizione PC), ma a condizioni precise. Occorre infatti essere “contribuenti” del crowfunding avviato dall’autore della stessa su Patreon. Nell’attesa chiaramente che l’arrivo di PS5 e Xbox Series X rompa gli indugi e porti sugli scaffali la versione ufficiale curata dagli sviluppatori del gioco.