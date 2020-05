GTA 5 gratis su Epic Games Store: ecco come ottenerlo

Saranno anche trascorsi numerosi anni dalla sua uscita, ma GTA 5 resta ancora oggi uno dei titoli più giocati in assoluto. Era il 2013 quando il gioco di Rockstar Games faceva capolino sugli scaffali. Grandi erano le ambizioni, ma nessuno si sarebbe aspettato un successo tanto dilagante quanto quello fatto registrare. Un numero di copie vendute a otto zeri, con il tetto dei cento milioni che è stato ampiamente sfondato. Ottime prospettive in vista del futuro, con i rumor sul sesto episodio che continuano a rincorrersi in giro per la rete.

Innegabile che buona parte del merito vada alla componente multigiocatore di GTA 5, vale a dire GTA Online. Costanti aggiornamenti e contenuti sempre in grado di stuzzicare la community sono stati la formula del successo per Rockstar Games. E la platea di riferimento del titolo pare destinata ad ampliarsi ulteriormente.

GTA 5 gratis su PC, un gran regalo per la community

Nelle prossime ore GTA 5 sarà infatti offerto in formato totalmente gratuito agli utenti PC. Un’iniziativa che chiaramente non mancherà di ingolosire una larga fetta della community, che per ottenere il gioco dovrà semplicemente iscriversi – qualora non lo fosse già – allo Store ufficiale di Epic Games. La compagnia responsabile di Fortnite non è nuova a iniziative simili, sebbene non si sia mai arrivati a inserire nell’offerta una produzione di questo calibro. Fatto sta che il quinto capitolo del franchise di Rockstar Games potrà divenire parte della collezione di numerosi videogiocatori in formato totalmente gratuito.

Una volta entrati nello Store di Epic Games, a partire dalle ore 17.00 di oggi, si potrà riscattare il gioco. Un’iniziativa a tempo limitato quella allestita, dal momento che non si avrà la possibilità di temporeggiare. Il termine ultimo per essere sicuri di riscattare il tutto scadrà infatti fra una settimana esatta. Una volta sbloccato, però, il titolo resterà ovviamente disponibile all’interno della propria raccolta.

Un’occasione piuttosto ghiotta quella messa in piedi da Epic Games, che sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire.

