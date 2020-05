Oggi 16 maggio problemi GTA 5: servizi Rockstar non disponibili

Siete incappati anche voi nei problemi GTA 5 oggi 16 maggio? Non preoccupatevi, non siete stati bannati: trattasi di un disturbo abbastanza diffuso, probabilmente figlio della grande affluenza dovuta al fatto che il titolo è stato reso gratuito da un paio di giorni (come vi avevamo prontamente raccontato in questo articolo). Il quinto capitolo del franchise di Rockstar Games, seppur datato 2013, gode ancora di una certa popolarità, tanto da essere definito come tra i giochi più fruiti in assoluto. Se anche voi non riuscite a giocare per i problemi GTA 5 di oggi 16 maggio potreste aver riscontrato il seguente errore: “Al momento i servizi Rockstar non sono disponibili“.

Non sappiamo dirvi quando i problemi GTA 5 verranno risolti, probabilmente ci vorrà un po’ di tempo (i server sono stati letteralmente presi d’assalto e gli accessi evidentemente sono così tanti da non riuscire a gestirli tutti). Vogliamo darvi un consiglio per meglio affrontare i problemi GTA 5 oggi 16 maggio: evitate di provare e riprovare, sarebbe soltanto peggio.

I server della Rocket Star hanno bisogno di respirare per poter tornare online, quindi continuare a lanciare il gioco potrebbe anche farvi ottenere l’effetto contrario (l’attesa si prolungherebbe, ed immaginiamo sia l’ultima cosa che vogliate). Lo ribadiamo ancora una volta: la gratuità del titolo su Epic Games avrà, quasi certamente, mandato in affanno i server Rockstar per la troppa affluenza, e da qui l’impossibilità di riprendere a giocare senza intoppi.

AGGIORNAMENTO 13.58: se siete vittime anche voi dei problemi GTA 5 oggi 16 maggio, magari vi farebbe comodo seguire gli sviluppi della vicenda sul portale ‘downdetector.it‘, dove si leggono già tanti commenti di altri utenti che, proprio come voi, sono alle prese con il disturbo che gli impedisce di riprendere a giocare ad uno dei titoli più appassionanti, anche se non più di primo pelo.

AGGIORNAMENTO 14.07: la connessione al server fa ancora le bizze ed i problemi GTA 5 di oggi 16 maggio continuano a non consentire ai videogiocatori (non importa se da console o da PC) di tornare alle proprie sessione di gioco.