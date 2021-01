A distanza di sette anni (si, avete letto bene, sono passati sette anni, ndr) dal suo esordio sulla scena videoludica, sembra che GTA 5 sia ufficialmente entrato in flessione. Parliamo delle vendite del titolo di Rockstar Games, mattatore della scena sin dal suo esordio, che sembra però pronto a cedere il passo al nuovo che avanza.

I dati che arrivano dal mercato parlano chiaro, e vedono il gioco uscire (per la prima volta dal suo lancio) dalla top 20 delle vendite settimanali. Un campanello d’allarme per tutti i fan, sebbene non sia poi un qualcosa per cui strapparsi i capelli.

Chiaro è infatti che non si tratterà di un qualcosa di repentino e immediato, anzi. Sarà lunga la transizione che vedrà GTA 5 deporre ufficialmente le armi e abdicare in favore del sesto capitolo, e per due motivi.

Da un lato la volontà di Rockstar Games di portare anche su PS5 e Xbox Series X e S il comparto multigiocatore di GTA Online. Strategia che permetterà di guadagnare ulteriore tempo (e incassi) nell’immediato. Dall’altro c’è da considerare la latitanza di notizie ufficiali da parte degli addetti ai lavori su GTA 6. Che quindi difficilmente farà capolino così, di punto in bianco, sugli scaffali.

GTA 5 fuori dalla classifica, pronto un ritorno?

Ma chi ha scalzato GTA 5 da quello che si poteva considerare ormai il suo trono? Mattatori della classifica, che vi riportiamo grazie al tweet inserito nell’articolo, sono i grandi titoli di recente approdo sul mercato. Da Call of Duty Cold War ad Assassin’s Creed Valhalla, senza dimenticare Cyberpunk 2077. Nomi altisonanti che non potevano non cannibalizzare le attenzioni dei videogiocatori. E i risultati al botteghino confermano le premesse dei mesi antecedenti il lancio.

US NPD SW – December 2020 Top 20 Sellers pic.twitter.com/NFM6ijP7Ay — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 15, 2021

Non è chiaramente da escludere un ritorno alla riscossa per GTA 5 all’interno della top 20, in virtù proprio della volontà di esportare il titolo anche in salsa next gen. Riuscirà Rockstar Games in un terzo back to back nelle classifiche di vendita?

Fonte