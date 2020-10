Se ritenete la durata della batteria un elemento essenziale per comprendere quale dispositivo acquistare, allora dovete assolutamente tener presente quanto raccolto stamane a proposito degli iPhone 11 Pro ed iPhone 12, compresa la sua versione Pro in procinto di essere diffusa su larga scala anche qui in Italia. Dopo avervi parlato della distribuzione in Italia degli ultimi arrivati in casa Apple, come avrete notato attraverso l’articolo pubblicato stamane, è molto importante concentrarsi anche sul tema prestazioni.

Prima sfida a distanza tra iPhone 11 Pro e gli iPhone 12 sulla batteria

Arun Maini ha condiviso proprio in queste ore un nuovo video test della durata della batteria del nuovo iPhone 12, includendo nel confronto anche la versione. Questo, misurando la tanto chiacchierata dei recenti modelli, rispetto ai dati che sono stato raccolti contestualmente dagli iPhone 11 Pro Max ed iPhone 12 Pro. Il tutto, con una singola carica rispetto ai modelli precedenti ed analizzando la tenuta sul fronte luminosità, impostazioni salute della batteria e utilizzo dati. Tutti i dispositivi eseguono iOS 14 senza una scheda SIM inserita.

Ebbene, il test in questione ci dice che quando l’iPhone 12 Pro ha esaurito la batteria, l’iPhone 11 Pro aveva ancora il 18% di autonomia residua e quando l’iPhone 12 si è spento, l’iPhone 11 Pro aveva ancora il 14% di autonomia residua. Dunque, la classifica finale ci riporta dei dati per nulla scontati, con iPhone 11 Pro Max arrivato a 8 ore e 29 minuti, iPhone 11 Pro a 7 ore e 36 minuti, iPhone 12 a 6 ore e 41 minuti, iPhone 12 Pro a 6 ore e 35 minuti, iPhone 11 a 5 ore e 8 minuti, iPhone XR a 4 ore e 31 minuti ed iPhone SE (2020) a 3 ore e 59 minuti.

Inutile dire che in queste classifiche manchino ovviamente l’iPhone 12 Pro Max e l’iPhone 12 Pro mini, che saranno disponibili per il preordine a partire dal 6 novembre, ma a prescindere da questo l’iPhone 11 Pro ci ha fatto un figurone.