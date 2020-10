Quali sono gli iPhone 12 disponibili su Amazon con spedizione immediata o quasi nel primo weekend di vendita dei melafonini 2020? Al day one della commercializzazione dei nuovi prodotti Apple ieri 23 ottobre, abbiamo dovuto constatare subito la mancanza di scorte sufficienti per i modelli, evidentemente dopo una prevendita degli stessi esemplari andata a gonfie vele. Per fortuna, nel giro di qualche ora, la situazione è cambiata almeno a favore di specifiche varianti. Di seguito saranno dunque dettagliate le soluzioni a portata di click per un acquisto rapidissimo.

Si parte dall’iPhone 12 nella sua versione standard da 64 GB. In ogni nuance lanciata, gli esemplari non sono disponili alla consegna prima del prossimo 11 novembre. Lo stesso discorso vale per il modello da 128 GB bianco e quello da 256 GB azzurro. Per fortuna le combinazioni di memoria e colori sono molteplici ed ecco che ad esempio per il taglio di storage da 128 GB si può puntare alle versioni rossa e verde. Ancora in questo caso, chi preferisce il suo melafonino in bianco o nero (grafite) non potrà fare altro che attendere almeno fino alla metà del prossimo mese.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Va fatto notare che oltre al pagamento in una soluzione unica dell’iPhone 12 da 128 GB a 989 euro è possibile anche optare per l’acquisto rateale in 5 mensilità da 197,89 euro. sempre sul noto store, anche il modello da 256 GB è disponibile al costo di listino di 1109 euro o in 5 mensilità da 221 euro.

Novità Apple iPhone 12 (256GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Per finire, sempre su Amazon, è possibile acquistare anche gli iPhone 12 Pro ma con le seguenti osservazioni: tutte le varianti da 128 e 256 GB non sono disponibili per la consegna prima di metà novembre. Al contrario, l’esemplare ora da 512 GB è subito disponibile alla consegna al prezzo di 1539 euro o in 5 mensilità da 307,80 euro. Nelle altre colorazioni grafite, bianco e blu le consegne sono assicurate invece nei primi giorni di novembre.