In tanti in questi anni si sono chiesti perché fossero rimossi i propri video TikTok. Tra i problemi presentati da questa importante realtà sul fronte social network, infatti, c’è stata la scarsa comunicazione verso i propri utenti, al punto che in tanti non hanno mai ricevuto risposte concrete sotto questo punto di vista. In passato abbiamo già affrontato anomalie di vario tipo con queste servizio, come probabilmente ricorderete tramite alcuni nostri articoli a tema, ma oggi 23 ottobre è importante concentrarsi su questioni più specifiche.

Novità a breve sulle motivazioni che si nascondono dietro i video TikTok rimossi

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, fino a poco tempo, TikTok non spiegava necessariamente perché avesse rimosso uno dei video dalla piattaforma agli utenti rei di aver infranto alcune regole imposte dallo staff. A loro, infatti, veniva semplicemente detto di aver violato in qualche modo le “linee guida della comunità” dell’azienda. Le cose stanno per cambiare, in quanto ci verrà data almeno una vaga idea del motivo per cui il tuo video sia andato, citando la politica specifica con cui si è scontrato. Insomma, tutto dovrebbe essere abbastanza simile a quello che fanno altre società.

Come prima, gli utenti potranno presentare un ricorso qualora il proprio video TikTok dovesse essere rimosso dal team. Ora, però, quantomeno ci potremo fare un’idea del motivo per il quale ci si sta appellando ora. TikTok afferma che sta riscontro un calo, in questo senso, da alcuni mesi e che gli appelli siano effettivamente diminuiti del 14%. L’auspicio è che una decisione del genere possa migliorare anche i comportamenti di coloro che utilizzano il servizio e renderli maggiormente coscienti, in questo particolare momento storico, di cosa sia lecito e di cosa non sia opportuno pubblicare.

Che ne pensate di questo nuovo approccio ai video TikTok? Sarà sufficiente per archiviare ogni tipo di problema? Commentate qui di seguito con le vostre impressioni.