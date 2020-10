Ci sono problemi TikTok oggi 12 ottobre, in questo primo pomeriggio. Il disservizio sembra essere di carattere generale, e non riguarda questo o quell’account, come invece avevano in un primo momento pensato alcuni utenti, presi peraltro dal panico di veder azzerrati tutte le loro interazioni (seguiti, follower, mi piace). In realtà c’è poco di cui preoccuparsi, se non per il fatto di non poter utilizzare la piattaforma per un lasso di tempo ancora imprecisato.

Come vi dicevamo, i problemi TikTok di oggi 12 ottobre sono di carattere generale, ed investano un po’ tutti gli utenti, a prescindere dallo smartphone utilizzato, dalla connessione e dal tipo di sistema operativo. Non impazzite a cercare soluzioni in Rete, in quanto non ce ne sono: probabile che i problemi TikTok di oggi 12 ottobre siano dettati da disservizi server della piattaforma, e che quindi non ci sono interventi che possiate mettere in moto per buttarvi alle spalle la situazione (se non aspettare che il reparto tecnico sistemi le cose nel minor tempo possibile). La situazione appare più o meno stabile visto l’andamento delle segnalazioni pervenute al portale ‘downdetector.it‘ in relazione ai problemi TikTok di oggi 12 ottobre, non leggeri, ma nemmeno importantissimi. Si precisa che il social network cinese ha smesso di funzionare da un momento all’altro, pressoché intorno alle 14.25 della giornata odierna. Dubitiamo ci vorrà troppo tempo prima che la piattaforma riprende il suo regolare funzionamento, permettendo agli utenti di tornare alle proprie attività di intrattenimento.

AGGIORNAMENTO 14.40: le cose non sono cambiate, ed i problemi TikTok di oggi 12 ottobre continuano ad infastidire gli utenti, a riprova che il disguido non è ancora rientrato, almeno non del tutto. Speriamo la situazione possa migliorare nel giro di poco tempo affinché i malumori si plachino. Se volete prendere parola per segnalare qualcosa il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.