Sballo Shallo di Vegas Jones feat. Salmo ci dimostra quanto il minimalismo sia efficace, se accompagnato da uno storytelling che calibra il flow per creare dinamiche che facciano groove. Lo fanno eccome, le parole di Vegas Jones e Salmo che, a questo giro, si lasciano affiancare dal producer Andry The Hitmaker per la prima volta nei panni del rapper.

Sballo Shallo di Vegas Jones feat. Salmo è il singolo che lancia l’ep Giro Veloce, 7 brani con 6 featuring tra i quali troviamo anche Mambolosco, Giaime, Nicola Siciliano e Tredici Pietro. Il concept di Giro Veloce è ispirato alle corse automobilistiche che diventano il simbolo di un percorso.

Le marce, le frenate e le ripartenze diventano metafore del raggiungimento di un traguardo, con tutti gli ostacoli del caso. L’EP arriva dopo le anticipazioni dei singoli 12-0 PM e Plug, ed è il terzo extended play Cordiali Saluti Skillstape (2014) e Gratta & Vinci Skillstape (2016). Inoltre Matteo Privitera, nome di battesimo di Vegas Jones, ha pubblicato i mixtape Oro Nero (2015) e Chic Nisello (2016). Nella sua carriera ha firmato anche due album ufficiali, Bellaria (2018) e La Bella Musica (2019).

In Sballo Shallo di Vegas Jones feat. Salmo e Andry The Hitmaker troviamo un beat urban essenziale, come quel “qb” che troviamo nelle ricette per l’ingrediente minimo ma determinante: percussioni audaci e solide fanno da pompa per le parole dei tre artisti che si smazzano le strofe per raccontare la loro posizione, il loro traguardo ma soprattutto il loro percorso: “Prima avevo buchi nella pocket […] ora faccio buchi alle porte“. Proiettili, quelli snocciolati dai tre compari, che sono le loro rime.

Per Salmo si tratta dell’ennesimo progetto dopo il Blood Vinyl 3 targato Machete, e in questi giorni il rapper sardo è incalzato dai fan che gli chiedono di “droppare” un nuovo album, il seguito in studio di Playlist. Arriverà?

Sballo Shallo di Vegas Jones feat. Salmo e Andry The Hitmaker – Testo