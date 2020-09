Prima dell’annuncio ufficiale del Bloody Vinyl 3 della Machete Empire erano comparsi degli indizi sia sul canale Telegram dell’etichetta che nei totem informativi della Stazione Centrale di Milano: una tracklist semi oscurata, i nomi di alcuni ospiti e una data.

In un primo momento si era pensato che si trattasse del Machete Mixtape 5, step successivo del Machete Mixtape 4, ma negli ultimi giorni la Machete Empire Records ha sganciato la bomba: Bloody Vinyl 3 sarà la nuova antologia della crew più rap del rap stesso, che l’anno scorso ha fatto letteralmente tremare la scena discografica italiana.

A questo giro i produttori Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles hanno chiamato a raccolta 25 ospiti, tutti nomi fortissimi della scena rap, per mettere su una nuova antologia. Con questo disco la crew Machete festeggia i 10 anni dalla nascita quando Slait, Hell Raton e Salmo misero in piedi una realtà inclusiva ed esclusiva per offrire il meglio del rap al pubblico italiano con una serie di mixtape e antologie in grado di diventare veri e propri punti di arrivo e di riferimento per i cultori del genere.

Nomi fortissimi, dicevamo, tra i quali figurano Guè Pequeno, Fabri Fibra, Coez e Massimo Pericolo insieme a tanti altri colleghi che hanno partecipato alla raccolta con i loro testi. Ideatore e curatore artistico è Slait.

Il risultato sono 15 tracce pronte per essere sparate sul mercato il 2 ottobre 2020, una conferma delle anteprime comparse in rete e a Milano. Dalla sua nascita la crew di Salmo, Hell Raton e Slait si è imposta come la principale etichetta di approdo per la maggior parte dei rapper italiani, e i grandi nomi che partecipano alle raccolte e ai mixtape ne sono la prova.

01 Machete Satellite – Slait, Young Miles feat. Salmo, Taxi B, Greg Willen

02 X1MEX – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Dani Faiv

03 Weekend – Slait, Young Miles feat. Lazza, Madame, Massimo Pericolo

04 Telephone – Slait, tha Supreme, Low Kidd, Young Miles feat. Capo Plaza, Sick Luke

05 Bloody Bars – Studio Mob – Slait, Young Miles feat. Lazza

06 Altalene – Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez

07 Alaska – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Davido, Hell Raton, Shiva

08 Bloody Bars – Locked – Slait, Young Miles feat. Jack the Smoker, Sir Prodige, Dani Faiv

09 Baby – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Rosa Chemical

10 OMG – Slait, Low Kidd feat. Vale Pain, Hell Raton, Gué Pequeno

11 Greve – Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Madman

12 Spacetrip – Slait, Young Miles feat. Drast

13 5G – Slait, Young Miles, Low Kidd feat. Nitro, Fabri Fibra, Jake LaFuria

14 SBSM – Slait, tha Supreme, Young Miles

15 Bloody Bars – Drilluminazione – Slait, Young Miles, tha Supreme, Low Kidd feat. Charlie KDM, Hell Raton, Lazza

Il Bloody Vinyl 3 della Machete Empire ha già creato tanto hype tra i cultori e gli appassionati, impazienti di ascoltare la nuova esplosione della crew.