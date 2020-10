Da poche ore è diventata definitiva e ufficiale una novità per i gruppi WhatsApp che forse in molti attendevano da tempo. Per quanto sempre utilissimo, il servizio di messaggistica può diventare molesto nel momento in cui una chat più di un’altra risulta attiva e viva con un numero di messaggi considerevole e pure inopportuno. Ebbene, è giunta la soluzione per silenziare quelle conversazioni che magari ci interessano di meno e alle quali non diamo particolare importanza.

Dopo una lunghissima fase beta, nelle scorse ore, gli stessi canali social del team WhatsApp hanno confermato la possibilità per tutti di silenziare i gruppi WhatsApp per sempre. Fino a questo momento, la possibilità mancava all’appello con le opzioni meno estreme di zittire le conversazioni virtuali solo per 8 ore, una settimana o anche un anno ma non di più. La novità ora messa a disposizione dagli sviluppatori prevede di bloccare per sempre le notifiche di messaggi in arrivo proprio attraverso il servizio.

La funzione può essere considerata senz’altro utile e non c’è dubbio che più di qualcuno ne approfitterà fin da subito per silenziare proprio i gruppi WhatsApp fastidiosi. Naturalmente la decisione presa iora non va considerata come definitiva. in qualsiasi momento, proprio nelle “Info del Gruppo” sarà possibile cambiare idea e operare andando nella sezione specifica “Disattiva Notifiche” per scegliere la propria soluzione personalizzata.

Oltre alla preziosa novità per i gruppi WhatsApp, sempre nelle scorse ore, è stata resa nota in via ufficiale l’intenzione di ampliare sempre di più i servizi di vendita e rapporti commerciali all’interno dell’app di messaggistica. In particolar modo, ad esempio, sempre più aziende venderanno i loro prodotti in chat, mettendo a disposizione anche supporto e assistenza dedicta. Dalla loro parte, gli utenti potranno effettuare i pagamenti direttamente all’interno del servizio, in maniera semplice e intuitiva. Il video riportato a fine articolo da un’idea abbastanza chiara delle prossime transazioni presto disponibili per un numero maggiore di clienti.