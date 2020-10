Una grande sfida, quella di Laura Pausini in Io Sì (Seen), che segna il suo ritorno musicale con un progetto ambizioso e per il cinema. Il brano, che sarà presentato all’Academy per la candidatura agli Oscar, è infatti la colonna sonora del nuovo film di Edoardo Ponti con Sophia Loren, La Vita Davanti A Sè. Il brano è disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 23 ottobre.

Il singolo, scritto in lingua originale da Diane Warren, è pubblicato in 5 lingue ma sarà la versione italiana a fare da colonna sonora al film di Netflix che potrebbe concorrere al Premio Oscar. The Life Ahead segna anche il ritorno sulle scene di Sophia Loren, che recita sotto la direzione di suo figlio.

L’annuncio del nuovo progetto è arrivato a sorpresa sui canali social, in una giornata di lunga attesa che si è conclusa con la rivelazione del titolo del singolo e della sua illustre autrice. La trasposizione in italiano è invece di Laura Pausini e Niccolò Agliardi, che hanno eseguito un lavoro di limatura sulla versione inglese perché la metrica della resa finale fosse perfetta.

Nella presentazione del singolo, Laura Pausini ha anche raccontato quale fosse il suo rapporto con Sophia Loren, conosciuta molti anni fa in quel di Los Angeles. L’artista aveva raccontato di aver apprezzato la dolcezza e la disponibilità di Sophia Loren, che è anche entusiasta della colonna sonora dedicata al film.

Io Sì (Seen) è il primo inedito di Laura Pausini dopo In Questa Nostra Casa Nuova, che aveva pubblicato in occasione del tour che aveva tenuto con Biagio Antonacci nel 2019. Con l’artista di Rozzano aveva anche rilasciato una versione a due voci di Il Coraggio Di Andare, destinata al secondo capitolo di Fatti Sentire. La versione spagnola del suo ultimo disco, Hazte Sentir, ha ottenuto il 4° Latin Grammy della sua carriera.

Testo di Io Sì (Seen) di Laura Pausini