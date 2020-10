Uno smartphone Xiaomi pieghevole è atteso da tempo e da molti. Dopo gli esemplari Samsung Galaxy Fold e Z Flip ma anche dopo i Huawei Mate X, c’è attesa per il modello corrispettivo del produttore cinese, magari ad un costo più accessibile di quello dei rivali, considerando la consueta politica di prezzi contenuti del produttore cinese. Finora l’azienda non ha negato di star lavorando proprio ad un progetto simile e difatti sono anche molteplici i progetti relativi ad un prossimo modello foldable. Quello odierno è stato appena condiviso anche dalla nota fonte LetsGoDigital.

La foto di apertura articolo mostra l’aspetto esteriore proprio del presunto prossimo smartphone Xiaomi pieghevole. Il progetto schematico era stato depositato già lo scorso aprile presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ma la relativa documentazione è stata resa nota solo oggi 23 ottobre. Buon per noi che possiamo ammirare in anteprima quello che probabilmente saranno alcune caratteristiche peculiari del dispositivo innovativo.

L’esemplare Xiaomi di pieghevole avrebbe un aspetto abbastanza simile al Samsung Galaxy Fold, quindi si aprirebbe a libro, mostrando un grosso schermo di dimensioni non meglio precisate, ma probabilmente tra i 7 e 8 pollici e comunque simili a quelle di un tablet. Una volta chiuso, il dispositivo del produttore cinese avrebbe, esattamente come il rivale Galaxy Fold, un secondo schermo esterno alto e stretto. Con la progettazione del nuovo arrivato si suggerirebbero due utilizzi del device: quello più pratico e funzionale con il telefono piegato per rispondere a chiamate e mandare messaggi e quello più prolungato e magari dedicato all’intrattenimento per la navigazione in internet, ancora per la visione di video, film e serie TV.

Ma quello che salta maggiormente agli occhi nella foto dello smartphone pieghevole Xiaomi è la peculiarità del display esterno scorrevole verso il basso. La soluzione progettuale è stata pensata con uno scopo ben preciso, quello di scoprire i sensori del comparto fotocamera principale e rendere possibile gli scatti per i selfie con la stessa unità. Questo tipo di scelta potrebbe però avere qualche aspetto negativo. Prima di tutto. lo slide dello schermo potrebbe non permettere al device di essere resistente all’acqua e ancora l’opzione potrebbe far lievitare il prezzo del pieghevole. Staremo a vedere se il progetto sarà confermato o meno in un prossimo futuro.