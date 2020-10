Il ritorno di Ariana Grande in Positions, primo singolo dall’album omonimo che uscirà il 30 ottobre, non passerà inosservato in questo periodo pre-elettorale di dibattiti, satira e grande attesa per l’evento che deciderà le sorti del mondo il prossimo 3 novembre. Non fosse altro che la stessa Grande è sbarcata alla Casa Bianca nel suo video, in cui interpreta una donna pronta a passare da enormi responsabilità di governo al calore della sua casa senza fare un plissé. E che il video è stato pubblicato, non a caso, lo stesso giorno del secondo dibattito presidenziale tra i candidati alla guida degli Stati Uniti Trump e Biden.



Ariana Grande in Positions sembra rispolverare il mito di Olivia Pope, la crisis manager protagonista della serie tv Scandal che, proprio come lei, camminava spavalda e con abiti da passerella tra i corridoi della White House gestendo scandali e condizionando le politiche dei presidenti. Ariana Grande si impossessa della Casa Bianca come leader del mondo libero, una donna di potere circondata da molte altre donne che lavorano con lei: in versione Presidente degli Stati Uniti, la popstar è circondata da persone di ogni etnia, perlopiù giovani e visibilmente appassionate, ma non disdegna i riflettori puntati su di sé quando si tratta di parlare al mondo dal pulpito della sala stampa della Casa Bianca. Il tutto sempre con un look impeccabile che la fa sembrare uscita direttamente dalla settimana della moda di New York. Dietro di sé, nella sala riunioni del suo governo, c’è una bandiera americana accanto ad un ritratto gigantesco, non di un presidente ma di un cane: una coincidenza?

Il video alla Olivia Pope è un continuo “cambiare posizione” di Ariana Grande, che come recita il testo “switcha” tra professione e vita privata, passando da una conferenza stampa ad una cucina, da un letto ad una riunione di governo, dalla firma di una legge ad una passeggiata coi cani nel giardino della Casa Bianca. Il video è diretto da Dave Meyers, che aveva già usato tecniche di regia simili in No Tears Left To Cry, in quel caso con la Grande pronta a sfidare le leggi dello spazio e a camminare sottosopra.

Il testo del brano fa riferimento all’idea di cambiare se stessi per qualcun altro: la Grande canta l’idea di poter essere tante donne assieme, di essere una casalinga e un’amante, di passare da un impegno all’altro come se saltasse i cerchi alle Olimpiadi, ma accetta di cambiare per qualcuno solo quando è lei a volerlo per se stessa. Non a caso, nel video non compare mai in compagnia di un partner, ma sempre sola o circondata da altre persone.

L’impianto visivo del video che accompagna il brano è sicuramente di grande impatto scenico e contribuisce a delineare l’aura ormai abbagliante di reginetta del pop che la Grande ha saputo costruirsi in questi anni con un’enorme mole di canzoni e album per i suoi appena 27 anni. Nonostante la canzone sappia di già sentito, Positions ha un ritornello che si impone sin dal primo ascolto ed è un ottimo traino per l’album che sta arrivando. A trovarle un difetto, ecco, c’è proprio il fatto che Ariana Grande sembra riproporre negli ultimi due anni arrangiamenti spesso molto simili tra loro, al punto da rendere alcune canzoni quasi fungibili. E questo è un difetto che a lungo andare, al ritmo di un disco all’anno, finirà per avere un certo peso sulla longevità della sua carriera.

Ecco il video di Positions di Ariana Grande e il testo della canzone.