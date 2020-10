Il Huawei Mate 40 Pro verrà presentato solo domani 22 ottobre ma del nuovo top di gamma è stata appena svelata la scheda tecnica al gran completo, pure il prezzo del device e ancora la data relativa alla sua disponibilità commerciale. A rendere note tutte queste informazioni ci ha pensato il leaker Teme, abbastanza noto nel campo delle anticipazioni del mondo mobile. Quella visibile a fine articolo sarebbe proprio la scheda condivise con i dettagli sullo smartphone.

Il Huawei Mate 40 Pro, a fronte di un display da 6.76 pollici, avrà delle dimensioni parti a 162.9×75.5×18.5 centimetri per un peso complessivo di non più di 212 grammi. Sotto lo schermo OLED troverà posto il lettore di impronte. Per quanto riguarda le vere e proprie specifiche hardware del top di gamma, c’è da considerare che la batteria a bordo del device avrà amperaggio da 4400 mAh, mentre come ampiamente prevedibile il processore a bordo del dispositivo sarà un Kirin 9000 Octa-Core.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, si annoverano per il Huawei Mate 40 Pro tre sensori, ossia uno da 50 MP Ultravision, uno da 20 MP Grandangolo e ancora uno da 12 MP con zoom ottico 5x. Il comparto sarò dotato di una nuova tecnologia laser e sarà in grado di registrare anche video in 8K. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, questa avrà risoluzione da 13 MP con unità 3D Tof, pure per una nuova tecnologia di riconoscimento facciale.

I dettagli relativi al Huawei Mate 40 Pro non finiscono qui. L’ammiraglia dovrebbe arrivare in 3 tagli di memoria interna ossia da 128, 256 e 512 GB e ancora in due esemplari distinti per RAM da 8 e 12 GB. Le colorazioni disponibili sarebbero 5, ossia nera, argento, bianca e due speciali nuance gialla e verde.

Per chiudere l’ampia carrellata di anticipazioni, riportiamo quello che dovrebbe essere il prezzo del device, ossia 1199 euro. Mentre in Cina il telefono dovrebbe essere messo in vendita il 30 ottobre, in Europa toccherà attendere il 6 novembre ma il numero di pezzi a disposizione saranno limitati.