Uno degli appuntamenti più attesi di questo 2020 tra gli insegnanti è partito ufficialmente, considerando il fatto che oggi 22 ottobre è il grande giorno per il concorso scuola straordinario 2020. A dire il vero, qualche informazione preliminare sull’appuntamento l’abbiamo già condivisa sulle nostre pagine, come si potrà notare attraverso il report riportato a suo tempo su OptiMagazine, ma stamane è doveroso tornare sull’argomento, visto che le prove andranno avanti per tre settimane abbondanti qui in Italia.

Cosa sappiamo sul concorso scuola straordinario 2020 il 22 ottobre

In particolare, il concorso scuola straordinario 2020 sarà ricordato come la prova caratterizzata dal rigido protocollo Covid. Quello scattato stamane alle 8, per chi non lo sapesse, è un ciclo che investe in modo diretto la scuola secondaria di primo e secondo grado, che a conti fatti è e sarà riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. Per quanto riguarda i numeri, è importante evidenziare che sono stati messi al bando 32.000 posti, mentre ad oggi risultano iscritti 64.563 candidati.

Insomma, dato il particolare momento storico che stiamo vivendo, ci sono buone probabilità di ottenere ottimi risultati. Non è un caso che le prove del concorso scuola straordinario 2020 andranno avanti fino al prossimo 16 novembre, con le prove odierne che vedranno impegnati 1.645 candidati che verranno suddivisi in 171 aule. La media dovrebbe essere di dieci candidati per aula, mentre la prova sarà sostenuta al computer.

A tal proposito, occorre ricordare che il concorso scuola straordinario 2020 durerà 150 minuti. Per i posti comuni sono stati programmati cinque quesiti a risposta aperta che andranno a coinvolgere le conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche sulla materia di insegnamento. A questa prova, poi, farà seguito un quesito composto da un testo in lingua inglese. In questo caso, i candidati dovranno affrontare cinque domande a risposta aperta, riguardanti la comprensione del testo al livello B2.