Stanno trapelando in queste ore le prime notizie riguardanti il protocollo che si dovrà seguire per il concorso straordinario 2020 dedicato alla scuola, in riferimento ad una serie di comportamenti che si dovranno avere per limitare al massimo le probabilità di diffusione del Covid. Alcune informazioni generiche sulla questione ve le abbiamo fornite già nella giornata di ieri, ma oggi 30 settembre ritengo utile porre l’accento su aspetti più specifici, in attesa che le suddette siano certe.

Le probabili norme sul Covid riguardanti il concorso straordinario 2020 scuola

Analizzando più a fondo la questione, il protocollo sul Covid da attuare con il concorso straordinario 2020 per la scuola dovrebbe focalizzarsi in primis sulla misurazione della temperatura. A tal proposito, difficilmente il limite di 37,5 gradi per accedere all’istituto verrà modificato. A questo principio intoccabile, poi, va aggiunto il distanziamento tra canditati, oltre a quello dal personale di supporto, membri della commissione, fino ad arrivare al comitato di vigilanza e ai responsabili tecnici d’aula.

Fondamentale, poi, il fatto che i candidati indossino la mascherina chirurgica, che copra secondo disposizioni le vie aeree, vale a dire bocca e naso, durante la permanenza all’interno della struttura scolastica scelta come sede di concorso straordinario 2020 per la scuola. A questo, si aggiunge anche l’obbligo di igienizzarsi le mani, utilizzando ovviamente apposito gel disinfettante posto all’ingresso delle aule e in diversi punti della struttura.

Quanto al personale, si renderà necessaria una misura extra, come l’obbligo di utilizzo di guanti monouso, soprattutto nel momento in cui ci sarà il riconoscimento dei candidati e la consegna dei moduli, oltre al materiale necessario per sostenere la prova. Dunque, ora avete qualche dritta in più per approcciare al meglio un appuntamento come il concorso straordinario 2020 per la scuola, con data al momento fissata il prossimo 22 ottobre.