L’avvio della stagione videoludica di FIFA Ultimate Team è oramai avvenuto da due settimane. L’uscita di FIFA 21 per tutti gli utenti, grazie all’edizione standard datata 9 ottobre, ha portato sul titolo di Electronic Arts la consueta mole di videogiocatori. Milioni e milioni sono infatti gli utenti che quotidianamente si sfidano all’interno della modalità di gioco.

Tra Squad Battles, Rivals e la FUT Champions Weekend League del fine settimana non c’è di certo tempo per annoiarsi. A questi vanno poi aggiunti gli obbiettivi, con compiti da portare a termine in game, e le sfide creazione rosa. Il tutto per il fine ultimo del raggiungimento degli ambiti premi.

Materiale che sarebbe fine a se stesso, se Electronic Arts non facesse costantemente un refresh dei contenuti inclusi in FIFA Ultimate Team. E, nel corso degli anni, il colosso statunitense ha imparato a dosare egregiamente le proprie forze, sfornando eventi e appuntamenti imperdibili.

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

FIFA Ultimate Team, al via il primo evento

L’annata di FIFA Ultimate Team è sostanzialmente scandita da momenti fissi. Quello autunnale, con le carte Scream, quello natalizio con le carte FUTMas e i TOTY, mentre la primavera inoltrata è destinata ai TOTS.

Quest’anno le cose sembrerebbero essere un po’ diverse, dal momento che latitano informazioni sulle Scream. Prende dunque consistenza l’ipotesi che Electronic Arts abbia pensato a qualcosa di molto diverso. E ad avvalorare questa tesi ci pensa anche il teaser inserito all’interno dello stesso gioco. Un countdown verso un nuovo evento per il momento criptato, ma che sembrerebbe fare riferimento ai RuleBreakers.

Gli “spacca regole”, questa la traduzione letterale. Non è dato sapere il senso di quest’accezione. Saranno i giocatori che, nel corso degli anni, hanno saputo adattarsi ai cambiamenti di ruolo? Quelli che hanno fatto il bello e il cattivo tempo con maglie diverse? O ancora i “bad boys” del calcio internazionale, quelli che in un contrasto non tirerebbero mai e poi mai indietro la gamba?

Impossibile dirlo con certezza, con Electronic Arts che ha coperto bene le proprie tracce. Non si può quindi far altro che attendere pazientemente le 19.00 di domani sera, 23 ottobre, per scoprire cosa bolle in pentola, con le nuove carte che prenderanno posto nei pacchetti.