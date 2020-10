Lo Xiaomi Mi 10T Lite è probabilmente lo smartphone 5G più economico presente sul mercato, e di certo quello più a buon mercato tra i dispositivi realizzati dal produttore cinese. In occasione dell’Amazon Prime Day 2020, e più precisamente nel corso della giornata del 13 ottobre, il costo del terminale era sceso di 30 euro sull’e-commerce di Jeff Bezos, attestandosi sui 249,90 euro. Un’occasione che alcuni di voi avranno rimpianto, non sapendo che se ne sarebbe presentata quasi subito un’altra: la divisione italiana ha da poco comunicato che avrà luogo una flash sale allo scoccare della mezzanotte di venerdì 23 ottobre, direttamente sullo store ufficiale del produttore, andando avanti per 24 ore o comunque fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Lo Xiaomi Mi 10T Lite (modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna) sarà nuovamente proposto al prezzo di 249,90 euro a fronte dei 299,90 euro del listino originale. Non abbiate dubbi sul dispositivo, di per sé davvero ottimo pur appartenendo alla prima fascia di mercato: lo Xiaomi Mi 10T Lite, che può contare sul supporto alle reti 5G di ultima generazione grazie all’innesto del processore Snapdragon 750, include anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP, una batteria da 4820mAh ricaricabile a 33W con l’alimentatore incluso nella confezione di vendita, uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz (altra cosa non di poco conto, e che praticamente nessun altro dispositivo di questa fascia riesce a vantare).

Vi siete persi l’offerta del 13 ottobre a margine dell’Amazon Prime Day 2020? Come potete vedere, l’occasione per rimediare è proprio dietro l’angolo: la cifra richiesta per lo Xiaomi Mi 10T Lite, acquistato domani 23 ottobre in flash sale sul sito ufficiale della divisione italiana dell’OEM cinese, scenderà sui 249,90 euro (proposta dalla durata di 24 ore, ma soggetta alla disponibilità delle scorte).