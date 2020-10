L’Amazon Prime Day 2020 partito oggi 13 ottobre dà il benvenuto allo Xiaomi Mi 10T Lite, che compie così il proprio esordio in Italia. Il dispositivo è battezzato come lo smartphone 5G più economico del produttore cinese, che sappiamo essere stato presentato e fare parte del trio composto dagli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro (quest’ultimo anche è il protagonista di un’altra importante promozione a tema Amazon Prime Day 2020). Avete tempo fino alle 00.00 di oggi 13 ottobre per portarvi a casa lo Xiaomi Mi 10T Lite in offerta lancio a 249,90 euro (risparmiando 30 euro esatti) nel modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il device è disponibile a questo prezzo nelle colorazioni Atlantic Blue e Pearl Gray. Meglio premettere che adesso è possibile solo pre-ordinarlo (versione ufficiale con 2 anni di garanzia), in quanto la data di uscita dello smartphone resta prevista per il 19 ottobre (prima di questo giorno non potrete certamente riceverlo).

Nella confezione di vendita troverete il telefono, un adattatore di alimentazione, il cavo USB-C, lo strumento per l’espulsione della SIM, una custodia protettiva semplice ed il manuale utente. La qualità dello Xiaomi Mi 10T Lite è cosa risaputa: non capita tutti i giorni di poter acquistare a questo prezzo un dispositivo 5G con fotocamera AI da 64MP, uno schermo a 120Hz con tecnologia AdaptiveSync, il processore Snapdragon 750G, il lettore di impronte digitali laterale ed una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (da 0 a 100% in 59 minuti).

Lo Xiaomi Mi 10T Lite non ha proprio bisogno di altri dettagli per convincervi, ormai lo conoscete già: parliamo di un terminale che ha tutte le carte in regola per far innamorare anche l’utente più esigente, mantenendo però il prezzo più che contenuto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.