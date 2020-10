Pare che ci siano ancora problemi Fortnite nell’aria. In piena febbre da Stagione 4 del Capitolo 2, la Battaglia Reale di casa Epic Games è infatti oggi, 21 ottobre 2020, finita nell’occhio del mirino degli utenti, che su un po’ tutte le piattaforme – ad eccezione dei device mobile iOS e Android, per via del ban da parte di Apple e Google – stanno riscontrando diversi malfunzionamenti. A cui però c’è una spiegazione decisamente cristallina.

Come da tradizione, le segnalzioni dei problemi Fortnite odierni si sono fatte registrare sulle pagine del portale Downdetector, sito adibito proprio al monitoraggio di diversi servizi online, compresi quelli videoludici come lo shooter multiplayer della compagnia americana. Iniziano ad essere in molti gli appassionati del titolo che stanno lamentando problemi con i server e addirittura il log-in al proprio profilo, come potete verificare collegandovi a questo indirizzo. Come già vi anticipavamo, però, non c’è da allarmarsi: i problemi del 21 ottobre sono del tutto normali, considerando che Epic Games rilascerà fra pochissime ore un nuovo aggiornamento.

L’aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 in arrivo si lega alle festività di Halloween. Anche quest’anno il tema di sviluppo ha deciso di omaggiare la notte di mostri e streghe con una nuova iterazione dell’evento Fortnitemares, che porterà nel giocatissimo Battle Royale tante sfide, ricompense e skin esclusive. Per il momento non sappiamo quali siano i contenuti previsti, ma alcuni leak anticipano tutta una serie di sorprese.

Tabor Hill (@StonewallTabor), who is known for leaking details about chapter 2 and season 4, has just confirmed these Fortnitemares details in his new video:



– The Pumpkin Rocket Launcher will return

– There will be rideable Broom Sticks — ShiinaBR – Fortnite Leaks 🎃 (@ShiinaBR) October 20, 2020

L’affidabile YouTuber Tabor Hil ha svelato che l’evento di Halloween di Fortnite – che dovrebbe chiamarsi Fortnitemares Mida’s Revenge – segnerà il ritorno del lancia zucche, e che presto potremo atterrare sulla mappa a bordo di scope volanti. Non è chiaro se l’oggetto sarà presente in una modalità a tempo limitato o se si tratterà di una nuova variante del deltaplano che potrà essere sbloccata tramite sfide gratuite o nel negozio oggetti.