È fuori discussione che Epic Games con Fortnite abbia costruito un vero e proprio impero. Certo, lo studio aveva già precedentemente una sua identità. Che è poi andata rafforzandosi (e delineandosi in maniera specifica) all’interno dell’ambito Battle Royale.

Le fortune non arrivano mai per caso, ed Epic Games con Fortnite ha saputo capitalizzare un lavoro certosino, partito inizialmente in sordina. Il boom di utenti ha poi trascinato il titolo al centro dell’attenzione dei videogiocatori. Un boom che non ha conosciuto soste, grazie anche all’ampliamento progressivo delle piattaforme verso cui il gioco si è orientato. Dalle console dure e pure al mercato mobile: è su questo fronte che il titolo è riuscito a imporsi ancora una volta, con le conseguenze economiche (positive) del caso.

Il recente confronto di Epic Games con Fortnite che si è scontrato con Apple ha avuto esiti non proprio ottimi, soprattutto per la community. Quest’ultima si è trovata orfana del gioco sui dispositivi con sistema operativo iOS, in virtù di scelte precise operate dalla compagnia di Cupertino, che ha rimosso l’app dallo store. Ma potrebbero arrivare presto importanti cambi di rotta.

Epic Games su Fortnite contro Apple, ritorno in vista?

Il destino di Fortnite è dunque quello di tornare a stretto giro su iPhone e iPad? Difficile dirlo al momento, dal momento che le parti in causa sono asserragliate sulle proprie posizioni. E sembra che proprio Epic Games sia pronta ad affondare il colpo provando a destabilizzare Apple. Nelle ultime ore è stato pubblicato un documento ingiuntivo che vede Epic Games provare a trovare un modo per riportare il proprio gioco sulla piattaforma iOS.

Nel testo si parla di perdite importanti, sotto il profilo dell’utenza raggiunta. Le stime della compagnia sono di oltre cento milioni di videogiocatori raggiunti sui soli iPhone e iPad. Una cifra che corrisponderebbe a un terzo circa della community globale del gioco, che si assesta sui 350 milioni di utenti totali. Un danno di immagine, certo, ma anche economico. Che Epic non ha intenzione di lasciar passare inosservato.

Non è chiara quale possa essere la piega che la vicenda possa prendere, con i primi responsi che arriveranno a ridosso della fine del mese di settembre. Ma non è da escludere che il tutto possa avere strascichi per un lungo periodo.

Fonte