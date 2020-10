Arrivano i primi dettagli riguardanti anche la capienza della batteria del nuovo iPhone 12 Pro Max, considerando che dalle prime stime emerse in queste ore si ha la certezza che in termini puramente numerici siamo al di sotto rispetto a quanto osservato un anno fa con iPhone 11 Pro Max. Dunque, dopo l’approfondimento di alcuni giorni fa, ci sono altri aspetti che dobbiamo prendere in esame con il nuovo top di gamma Apple, pur con alcune precisazioni a margine che potrebbero fare la differenza secondo quanto emerso finora.

Cosa sappiamo sulla batteria dell’iPhone 12 Pro Max

In particolare, qualche indicazione in più sulla batteria del tanto atteso iPhone 12 Pro Max ci arriva direttamente da MacRumors. In sostanza, si afferma che il nuovo device di fascia alta di Apple sia dotato di una batteria da 3.687 mAh, che è circa il 7% in meno di capacità rispetto a quella da 3.969 mAh che abbiamo avuto modo di conoscere a fine 2019 attraverso l’iPhone 11 Pro Max. Questo, almeno, il verdetto che ci arriva attraverso un documento normativo pubblicato dal TENAA, l’equivalente cinese della FCC.

Nonostante abbia una batteria più piccola, le specifiche tecniche di Apple indicano che l’iPhone 12 Pro Max dovrebbe garantire la stessa durata della batteria dell’iPhone 11 Pro Max. Dunque, a minore capienza non dovrebbe corrispondere un’autonomia più bassa, almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Entrambi i dispositivi, infatti, dovrebbero assicurare fino a 20 ore di riproduzione video e fino ad 80 ore di riproduzione audio, grazie ad ottimizzazioni differenti dal punto di vista software.

Apple non rivela mai la capacità della batteria o la RAM dei propri iPhone, ma le analisi interne delle componenti dei nuovi dispositivi dovrebbero confermare questi dettagli nei prossimi giorni. Staremo a vedere quali saranno gli standard assicurati dal nuovo iPhone 12 Pro Max dopo il lancio sul mercato.