Euphoria 2 si fa attendere, ma nel frattempo la rete HBO ha trovato un escamotage per intrattenere i fan durante questa lunga attesa. Complice la situazione pandemica, la produzione della seconda stagione dell’acclamato teen drama inizierà solo nella primavera 2021, con la messa in onda prevista nel tardo inverno.

Zendaya, vincitrice dell’Emmy alla miglior attrice protagonista in una serie drammatica, aveva già anticipato ai fan l’arrivo di un “episodio ponte”, una sorta di speciale tra la prima e la seconda stagione. “Non so davvero come descriverlo, ma è un episodio che possiamo fare con un numero limitato di persone in un ambiente più sicuro, quindi abbiamo qualcosa su cui contare finché non saremo in grado di girare la seconda stagione”, così aveva dichiarato in un’intervista qualche tempo fa.

Ora sembra che la HBO abbia svelato i primi dettagli al riguardo. Secondo quanto svelato da Variety, la rete via cavo trasmetterà ben due episodi speciali che anticipano Euphoria 2. Entrambi sono stati girati seguendo tutte le misure di sicurezza anti-Covid. Il primo sarà proposto il 6 dicembre su HBO.

Intitolato Trouble Don’t Last Always, nel primo dei due episodi speciali ritroveremo Rue (Zendaya) che ha una ricaduta dopo essere stata lasciata da Jules (Hunter Schafer) alla stazione dei treni. L’episodio è stato scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, e segue Rue mentre si prepara a festeggiare il Natale. Prossimamente, la HBO svelerà anche titolo, trama e data d’uscita del secondo episodio speciale. Al momento è ancora incerto se i due speciali arriveranno anche in Italia su Sky Atlantic.

Nel cast del primo, Zendaya ritroverà Colman Domingo, che riprende il ruolo dell’ex tossicodipendente Ali, personaggio apparso nella prima stagione. Zendaya ha confermato la notizia tramite i social media, twittando: “Ci mancavano davvero. Due episodi speciali di “Euphoria in arrivo”.

We really missed them. Two special Euphoria episodes coming soon. First one December 6th on @hbo https://t.co/aBwvIe8cCj pic.twitter.com/6gXkekg6Rq — Zendaya (@Zendaya) October 19, 2020

Lo show è prodotto in collaborazione con A24 e si basa sull’omonima serie israeliana, creata da Ron Leshem e Daphna Levin. La serie è stata inoltre nominata per un totale di sei Emmy, portando a casa tre statuette durante la cerimonia virtuale dello scorso settembre. Oltre alla performance di Zendaya, Euphoria ha vinto anche per il trucco contemporaneo e la musica e i testi originali.