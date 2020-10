Ci sarà anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales tra i giochi di lancio di PS5, console di nuova generazione di casa Sony attesa sugli scaffali dei negozi il prossimo 19 novembre. Dopo il grande successo riscosso da Marvel’s Spider-Man su PlayStation 4, i ragazzi di Insomniac Games torneranno allora a pennellare avventure supereroistiche anche sulla prossima ammiraglia giapponese, chiamata a scontrarsi inevitabilmente a muso duro con la rivale Xbox Series X di Microsoft.

Uno scontro che non si combatterà solo a colpi di potenza bruta, servizi e prezzi competitivi, ma anche con giochi in esclusiva sempre più ammalianti per il pubblico geek. Tra cui rientra per l’appunto Spider-Man Miles Morales, spin-off dell’episodio originale concentrato in particolare sul giovane Miles. E se è vero che l’hype dei fan è fisiologicamente alle stelle, allo stesso modo con l’avvicinarsi della release ufficiale si rincorrono sul web anticipazioni, trailer e video di gameplay. Soprattutto grazie all’impegno del magazine videoludico Game Informer.

Dopo aver pubblicato un lungo coverage sulla prossima fatica di Sony e Insomniac, la redazione USA ha infatti rilasciato nelle ultime ore un nuovo filmato, visibile poco più in alto in questo stesso articolo. La clip di Marvel’s Spider-Man Miles Morales introduce alla storia del gioco e presenta il protagonista di questa avventura, con il commento del direttore creativo Brian Horton. Lo sviluppatore va pure a fare una disamina dei poteri di Miles, sottolineando come proseguendo nel gioco assisteremo all’evoluzione dell’inesperto eroe – assieme a quella delle sue straordinarie abilità.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che Spider-Man Miles Morales sarà disponibile dal 19 novembre sia su PS4 che su PS5. In quest’ultimo caso Sony pubblicherà anche una Ultimate Edition che include il gioco e una copia digitale di Marvel’s Spider-Man Remastered, non in vendita singolarmente. L’edizione rimasterizzata contiene tutti i DLC e presenta un comparto tecnico sensibilmente migliorato.