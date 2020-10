The Walking Dead: World Beyond continua ad andare in onda con successo negli Usa proprio la domenica sera coprendo il posto lasciato vacante da The Walking Dead che solitamente proprio ad ottobre iniziava la sua corsa. A causa della pandemia e dello stop e il conseguente slittamento, la serie madre è rimasta seduta in panchina.

Mentre sul set si sta lavorando a sei episodi bonus aggiuntivi che vedremo nel 2021, alla domenica sera su AMC vanno in onda i due suoi spin-off Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond che proprio nel nuovo episodio ha rivelato qualcosa di più sulla società segreta che ha preso Rick Grimes, ma che cosa?

ATTENZIONE SPOILER!

Lo spin-off di The Walking Dead ha gettato nuova luce sulla Repubblica Civica, la società segreta che ha portato Rick Grimes (Andrew Lincoln) lontano dai suoi a bordo di un elicottero CRM. La “civiltà” è formata dall’unione di tre gruppi ed è per questo che il loro simbolo è l’unione di tre cerchi, si trova approssimativamente negli Stati Uniti sudoccidentali e si pensa sia a lavoro per la cura agli zombie. Nonostante questo si è resa protagonista del massacro nella Colonia Campus uccidendo le quasi 10.000 persone vivere all’interno delle mura in cui Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale), gli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) vivevano.

Nell’episodio di The Walking Dead: World Beyond dal titolo “The Tyger and the Lamb” di domenica, il soldato Barca (Al Calderon) della Repubblica Civica esprime rimorso per il massacro della Colonia Campus anche se il suo gruppo è felice per aver neutralizzato una minaccia, mentre Elizabeth Kublek (Julia Ormond) usa tutti i lussi che vivere nella Repubblica Civca comporta ovvero energia elettrica, acqua, economia, moneta, cultura, tutto quello che rende una società civile e non sola sopravvivenza.

A quanto pare, però, la civiltà non fa rima con compassione visto che la stessa Elizabeth si libera di Barca per via delle sue idee “sovversive” sul massacro e questo lascia pensare che in realtà Rick Grimes sia prigioniero del gruppo e che proprio per questo non sia riuscito a tornare a casa in questi anni. Sarà proprio lui che in una serie di film al cinema racconterà il mito del CRM e della possibilità che ci sia una cura. La comunità che conosceremo non ha niente a che fare con quei soldati in armatura bianca e con l’Esercito del Commonwealth al centro dei nuovi episodi di The Walking Dead grazie al ritorno di Maggie.