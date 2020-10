Cosa vuol dire il finale di The Walking Dead 10 e cosa si può dire degli ultimi minuti del sedicesimo episodio della serie AMC? Il momento di chiederselo è arrivato visto che il finale è andato in onda negli Usa domenica sera e lo stesso farà oggi anche in Italia su Fox di Sky. La battaglia tra superstiti e Sussurratori si è conclusa con una serie di morti, alcune eccellenti, ma anche un gradito ritorno tanto annunciato e atteso, quello di Maggie. La bella combattente non è tornata ad Alexandria da sola e proprio i “suoi” uomini si sono resi protagonisti di un salvataggio che i fan apprezzeranno, ma cosa vuol dire il finale di The Walking Dead 10?

ATTENZIONE SPOILER!

Lo show AMC ha tirato fuori uno dei finali più misteriosi di sempre gettando le basi ad un’altra stagione, l’ultima, ma lanciando un aggancio anche al possibile sviluppo di questo universo. Ad attenderci, speriamo presto, ci saranno ben trenta episodi che alcuni sanno già dovranno andando a parere, mentre altri si lasceranno cogliere da sorprese e colpi di scena per un finale 2021 e un inizio 2022 al cardiopalma.

A spiegare cosa significa il finale di The Walking Dead 10 è il produttore esecutivo Greg Nicotero che ha condiviso alcune informazioni in un’intervista a Comicbook.com rivelando che il gruppo che Eugene ha incontrato alcuni nuovi soldati, pesantemente armati e vestiti con un’armatura bianca simile a quella degli Stormtrooper, proviene dal Commonwealth:

“Mi sento come se Angela e gli sceneggiatori avessero fatto un ottimo lavoro nel mantenere The Walking Dead davvero fresco e giovane…Penso che il pubblico possa sentire che avremo un posto chiaro in cui lo spettacolo vuole approdare. Penso che questo significhi anche che tutte le scommesse sono nulle e che possiamo davvero concentrarci sul fatto che l’ultimo gruppo di episodi riguarderà davvero solo il viaggio verso un posto fantastico e un finale soddisfacente”.

The Walking Dead tornerà per altri 6 episodi extra della stagione 10 in primavera mentre l’undicesima e ultima stagione andrà in onda nell’autunno del 2021.

Ecco il video degli ultimi minuti del finale: