Arrivano ulteriori conferme oggi 19 ottobre sul fatto che l’aggiornamento con Android 11 sia realmente ad un passo per gli utenti che si ritrovano con determinati smartphone Huawei. Dopo avervi parlato dei riscontri ottenuti dal tanto discusso Mate 30 con un articolo specifico in merito, in relazione alla beta in distribuzione da alcune settimane a questa parte, stamane bisogna fare il punto della situazione a proposito dell’upgrade nella sua versione definitiva. Anche per il pubblico italiano.

Tempistiche per l’aggiornamento con Android 11 per smartphone Huawei

In questo particolare contesto, occorre citare quanto riportato da Huawei Central, secondo cui ci sarebbe una nuova conferma che il produttore asiatico sia effettivamente in una fase avanzata per il rilascio della versione Android 11, basata ovviamente su EMUI 11 e che con ogni probabilità verrà spedita precaricata su Huawei Mate 40 Pro in Europa tra pochi giorni. Sebbene Huawei non sia in grado di accedere ai servizi Google Mobile (GMS) a causa del divieto degli Stati Uniti, può comunque utilizzare Android 11 open source.

Il tutto, sfruttando appunto la base EMUI 11. Da sottolineare che Huawei stia testando l’aggiornamento in questione in diversi Paesi e, secondo quanto si apprende, pare stia lanciando la versione beta basata su Android 10 per la serie Huawei P40 e Mate 30 Pro. A quel punto si passerà oltre, puntando su Android 11 su quei modelli che hanno visto la luce nei mesi scorsi. Probabile che negli ultimi giorni di ottobre si sappia qualcosa di più sotto questo punto di vista.

Occhi aperti, dunque, perché stiamo per vivere settimane molto intense a proposito dello sviluppo software per questi device Huawei, in attesa di eventuali annunci ufficiali in grado di saperne di più direttamente dal produttore a proposito di Android 11 ed EMUI 11. Che idea vi siete fatti in questo senso? Ce la faremo entro due settimane?