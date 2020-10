Arrivano finalmente le prime indicazioni per coloro che stanno pensando di acquistare un Huawei Mate 30, ma anche per i già clienti, considerando il fatto che in questo periodo abbiamo i primi riscontri da parte di coloro che hanno avuto modo di testare EMUI 11 in versione beta. Questione calda, che in primo luogo dà continuità agli upgrade di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane anche sulle nostre pagine. Dunque, cerchiamo di capire come stiano effettivamente le cose oggi 15 ottobre per il pubblico nostrano.

Prime sentenze sulla beta EMUI 11 su Huawei Mate 30

In particolare, le prime sentenze inerenti l’esperienza di utilizzo con Huawei Mate 30 dotato della beta EMUI 11 sono assolutamente incoraggianti. Nello specifico, vengono segnalate novità a livello software, animazioni molto più piacevoli e fluidità del sistema operativo che almeno per ora risulta parecchio migliorata. Dunque, occhio in primo luogo alla nuova animazione della carica, senza dimenticare il menù della batteria che risulta profondamente cambiato attraverso EMUI 11.

Ancora, ci sono nuovi AOD, oltre al fatto che per i possessori di un Huawei Mate 30 sono state aggiunte nuove icone nella barra di stato. Mi riferisco alla ricarica inversa, calcolatrice, registratore, telecomando. Ancora, pare sia stata aggiunta la barra di navigazione e che, adesso, l’applicazione calendario sia strutturata diversamente. Un esempio? Ora contiene anche la voce agenda. Infine, mi risulta che con la beta EMUI 11 attualmente in circolazione all’interno dell’applicazione blocco note ci sia anche la possibilità di aggiungere foto.

Nei prossimi giorni, con test più estesi, sicuramente avremo un quadro più completo a proposito dell’aggiornamento con EMUI 11 per Huawei Mate 30. La beta è perfettamente funzionante e a stretto giro il suo utilizzo potrebbe essere esteso anche a chi non ha voluto partecipare al programma. Avete effettuato test? Fateci sapere con un commento qui di seguito.