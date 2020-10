L’emergenza sanitaria da Coronavirus sembra non intaccare i progetti di uno dei maggiori produttori cinesi di smartphone, che si appresta a fare le cose in grande per quanto riguarda il lancio del suo prossimo top di gamma Xiaomi Mi 11, che dovrebbe montare il processore Snapdragon 875, anticipando tutti gli altri OEM cinesi in questa adozione (esclusiva limitata ad un certo periodo di tempo). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, dopo lo Xiaomi Mi 11 toccherà alla serie dei Samsung Galaxy S21, grande protagonista di giornata con le prime immagini che presumibilmente lo ritraggono in anteprima e che potrete visionare leggendo questo articolo.

Bisognerà adesso capire quanto esattamente durerà l’esclusiva temporanea relativa all’utilizzo del processore Snapdragon 875 da parte della line-up degli Xiaomi Mi 11 (si parla di un mese al massimo). Il prossimo chipset di casa Qualcomm verrà presentato a dicembre, e disporrà di 8 core (1 + 3 + 4, questa la configurazione che dovrebbe contraddistinguere il processore fino a prova contraria), realizzato con processo produttivo a 5nm e con modem Snapdragon X60 5G. Il chipset non farà il proprio esordio sul mercato prima del Q1 2021, con debutto sui dispositivi Android top di gamma. Adesso si tratta anche di capire quali funzionalità avrà concepito il produttore cinese affinché gli Xiaomi Mi 11 possa tenere testa agli altri portabandiera più blasonati, tra cui proprio il Samsung Galaxy S21, che immaginiamo farà molto parlare di sé fin dalle prime battute.

Non saranno certamente pochi quelli ad attendere l’uscita del top di gamma di casa Xiaomi, una garanzia sotto diversi aspetti, e probabilmente anche meno costoso rispetto a molti altri concorrenti (almeno stando a quanto successo nel recente passato). Speriamo di potervi dare buone notizie il prima possibile, restando naturalmente a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso.