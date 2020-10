Si chiama CoD Black Ops Cold War il nuovo feticcio degli appassionati di videogiochi FPS. E in particolare di quelli vicini alla saga di Call of Duty, pronta per l’appunto ad incarnarsi in un nuovo capitolo. Il gioco debutterà sugli scaffali – fisici e digitali – di tutto il mondo il prossimo 13 novembre su PC, PlayStation, Xbox One e Xbox Series X|S, e il 19 novembre su PlayStation 5. Un’esperienza sparacchina cross-gen, quella di Activision, Treyarch e Raven Software, che può già essere testata prima del lancio da un po’ tutti i gamer là fuori su tutte le piattaforme attualmente in commercio.

Come molti di voi già sapranno, è infatti disponibile una Beta gratuita dii CoD Black Ops Cold War, finalmente accessibile senza restrizioni. L’ottima notizia è che, poco dopo l’apertura, il publisher americano ha comunicato che la durata della fase di testa sarà estesa. L’annuncio è arrivato tramite l’account Twitter ufficiale di Call of Duty, come potete verificare voi stessi nel tweet presente poco più in basso in questo stesso articolo.

🚨OPEN BETA EXTENDED🚨



Thanks to the code-breaking efforts of our incredible community, an extra day of the #BlackOpsColdWar Beta has been unlocked!



The Beta will now end on Oct 20th at 10am PT. pic.twitter.com/Mu7FC0F4hR — Call of Duty (@CallofDuty) October 17, 2020

Fissato secondo i piani iniziali alle 19:00 di domani, 19 ottobre 2020, il termine della Beta di CoD Black Ops Cold War è stato di conseguenza allungato fino alle ore 19:00 di martedì 20 ottobre. Appurato l’interesse del pubblico, il team di sviluppo ha quindi deciso di concedere più tempo per combattere sui campi di battaglia della prossima declinazione del brand di sparatutto in prima persona più venduto di sempre. Avrete a disposizione altri due giorni per raggiungere il livello 40 nella Beta gratis e provare a trionfare nelle otto mappe messe a disposizione da Treyarch, vale a dire Miami, Satellite, Crossroads, Mosca, Armada, Cartel, Ruka e Alpine. Per quanto riguarda le modalità giocabili, nella fase di prova sono nove: Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Dominio, Dominio Armi Combinate, VIP Escort, Assalto Armi Combinate, Fireteam Dirty Bomb, Hardpoint e Controllo. Non solo, è attualmente attivo un bonus che concede doppia esperienza per armi e personaggi, così da salire di livello più velocemente.

A chiudere, vi ricordiamo che raggiungendo il livello 10 nell’Open Beta di CoD Black Ops Cold War otterrete il progetto dell’arma Mutual Animosity da utilizzare al lancio del gioco.