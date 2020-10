Gli appassionati di sparatutto in prima persona lo sapranno già, la prossima declinazione della celebre saga di Call of Duty fa rima con CoD Black Ops Cold War. E’ questo il titolo del nuovo capitolo del franchise edito da Activision, e realizzato in tandem dagli sviluppatori di Treyarch e Raven Softwre. Titolo che andrà a debuttare su PlayStation 4, Xbox One e PC il 13 novembre 2020, e che poi sbarcherà più avanti anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire le attesissime PS5 e Xbox Series X – il cui lancio in Italia è fissato rispettivamente per il 19 e il 10 dello stesso mese.

E se è vero che la data della release si avvicina, allo stesso modo fan e curiosi potranno provare con mano in anticipo il prossimo Call of Duty. Come precedentemente annunciato, anche per CoD Black Ops Cold War il team di sviluppo ha infatti organizzato un periodo di Beta gratuita su un po’ tutte le piattaforme di riferimento. A partire dal monolite nero giapponese, che accoglierà la fase di tesa a partire dall’8 ottobre. Per l’occasione, è stato rilasciato un nuovo trailer del videogioco sparacchino, visibile poco più in basso in questo stesso articolo:

La Beta di CoD Black Ops Cold War su PS4 si svolgerà in due fasi: l’8 e il 9 ottobre l’accesso sarà riservato ai giocatori che hanno preordinato il titolo mentre dal 10 al 12 ottobre la Beta sarà accessibile a tutti. Non mancherà neppure una fase di test completamente cross-platform, con il 15 e il 16 ottobre dedicati agli utenti Xbox One e su PC (oltre che all’Open Beta su PS4), mentre dal 17 al 19 ottobre la prova sarà aperta su tutte le piattaforme.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo ancora una volta che CoD Black Ops Cold War debutterà il prossimo 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X, sulla più economica Xbox Series S e su PS4, mentre arriverà il 19 novembre su PS5.