Tutti coloro che sono alla ricerca di golose offerte su svariati prodotti hi-tech, saranno felici di sapere che Trony ha avviato una nuova e interessante promozione. Quella che parte proprio nella giornata di oggi, 17 ottobre 2020, e porta il nome di Sconti Vincenti. E che, come prevedibile, va a scontare tantissimi articoli di ogni tipo di categoria, dalle televisioni agli smartphone, passando pure per i laptop.

Gli Sconti Vincenti di Trony, come potete verificare direttamente sul sito ufficiale della celebre catena di elettronica di consumo, saranno validi fino al prossimo 23 ottobre. In un panorama tanto ampio, abbiamo allora selezionato per voi le offerte migliori, a partire dagli smartphone. La categoria si fa sotto prima di tutto con iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte, messo in vendita al prezzo scontato di 1139 euro, contro i precedenti 1289 euro di listino. Non mancano offerte anche per la famiglia Samsung, presente sulle pagine del portale Trony con il Galaxy A31, disponibile a 219 euro, e con il Galaxy A71, in vendita invece a 339 euro. Chiude la selezione l’LG K5S, prezzato a soli 155 euro.

Passando alle TV, nel volantino di metà ottobre troviamo in offerta l’LG OLED55BX6LB da 55 pollici a 1199 euro, tagliati rispetto ai 1499 euro di listino. In saldo anche il Samsung QE50Q80TATXZT da 50 pollici, a 855 euro, per un risparmio effettivo del 29% rispetto ai 1199 euro di listino. Non mancano golosi ribassi anche per il Sony KD43XH8096BAEP da 43 pollici, prezzato al 21% in meno rispetto ai 749 euro precedenti – passando così a 595 euro fino al 23 ottobre. Infine, troviamo il Panasonic TX-40GX810E da 40 pollici a 490 euro.

Trony non dimentica neppure il reparto informatica per i suoi Sconti Vincenti. Tra le migliori offerte in questo ambito, abbiamo quella legata al Huawei MateBook D 14, disponibile al prezzo di 679 euro. Seguono quelle per il MacBook Air da 13 pollici con processore i5 ed SSD da 512 gigabyte del 2020, che passa a 1499 euro, e per l’iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular da 32 gigabyte, che può essere acquistato e portato a casa a 469 euro. Cosa ne dite, ne approfitterete?