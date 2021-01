Appassionati di hi-tech alla ricerca di prezzi golosi, fatevi avanti! Sì perché, da oggi 23 gennaio 2021, parte da Trony la promozione Magia degli Sconti, riservata agli acquisti effettuati sul sito ufficiale di eCommerce della catena specializzata sull’elettronica di consumo. Sito che potete comodamente raggiungere cliccando a questo indirizzo, e che si è dunque “colorato” di tantissimi prodotti in sconto, per diverse categorie. Prima di scoprire insieme quelle più interessanti, vi ricordiamo che il volantino sarà valido solo fino alle 23:59 del prossimo venerdì 29 gennaio 2021.

Sul sito di Trony prima di tutto troviamo un ottimo prezzo riservato al TV di LG LG conosciuto come il modello 55UN70006LA, per altro da 55 pollici. L’articolo è disponibile a 415 euro, vale a dire il 17% in meno rispetto al precedente prezzo di listino, fissato a 499 euro. Sempre tra i televisori, abbiamo pure in sconto è disponibile l’Hisense 65U72QF da 65 pollici, disponibile fino a fine mese a 800 euro, che corrisponde al 25% in meno rapportato al prezzo precedente, che lo vedeva in vendita a 1.199 euro. Tra i QLED, invece, spicca soprattutto il Samsung QE65Q70TATXZT da 65 pollici, messo in vendita a 1.050 euro, mentre il QE75Q70TATXZT da 75 pollici passa a 1.799 euro. Spostandoci nel reparto informatica, il volantino va a proporre il Samsung Galaxy Tab A7 al prezzo di 289 euro, affiancato pure dal Huawei MatePad T 10s LTE con 3 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria di archiviazione interna a 239 euro, mentre il MatePad T 10 LTE passa a 189 euro.

Muovendoci ancora e arrivano al reparto di informatica, Trony cerca di sedurre i nostri portafogli con il Galaxy Z Fold 2 nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze, ora disponibile a 1989 euro. Tra le promozioni della Magia degli Sconti è interessante anche quella dedicata all’LG K52, il cui prezzo è ora fissato a 149 euro. Il Galaxy S20+ 4G di Samsung può invece essere acquistato a 679 euro e le Galaxy Buds Live a 125 euro.