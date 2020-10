Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è sicuramente tra i migliori smartphone Android in circolazione, sotto diversi punti di vista. DxOMark ne ha analizzato in ultimo il comparto audio, che però non ha brillato come magari ci si aspettava facesse. Il punteggio raggiunto dal Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è pari a 68, a distanza di 8 punti dalla vetta occupata dallo Xiaomi Mi 10 Pro (76 punti). Al secondo posto troviamo l’ASUS ROG Phone 3, a pari punti con il Huawei Mate 20 X. Al quarto e quinti posto ci sono OPPO Find X2 Pro e iPhone XS Max a quota 74 punti.

Subito dopo iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max a 71 punti, seguito da iPhone SE (2020) a 70. A 69 punti troviamo il Samsung Galaxy S20 Ultra e l’ASUS ROG Phone 2, accompagnati subito dopo proprio dal Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. A seguire il OnePlus 8 ed il Google Pixel 4 (sempre a 68 punti), ed in ultima battuta il OnePlus 8 Pro a 67 punti. Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G non godrà di una classifica irreprensibili (ci sono tanti altri dispositivi che sono riusciti a fare meglio, pur essendo usciti prima in termini temporali), ma resta comunque un dispositivo che ben si comporta sotto il profilo squisitamente audio.

In fase di riproduzione, la dinamica sonora è discreta, come pure quella del volume e la riduzione degli artefatti. Stupisce negativamente una certa discordanza nel bilanciamento dell’audio, che si sposta leggermente a destra quando il telefono viene impiegato in senso orizzontale. L’equilibrio tonale, dinamico e spaziale mancano tutti di un’estensione importante di range alto e basso. In registrazione la riduzione degli artefatti del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G resta di pregevole fattura grazie ai microfoni AOP, come pure la fedeltà del timbro. A pesare sotto questo aspetto è la decisione del colosso di Seul di archiviare la registrazione dell’app Note in qualità mono.