Se è vero che sulle pagine di Amazon è già possibile approfittare in anticipo delle prime offerte in occasione del Black Friday, allo stesso modo le altre aziende di distribuzione focalizzate sull’elettronica di consumo non sono rimaste a guardare. Non stupisce allora l’inizio della promozione Prezzi Stregati Trony, nuovo volantino della catena valido solo online. E attivo fino alla mezzanotte del prossimo 6 novembre.

Questo significa che sono disponibili diversi sconti interessanti su svariati prodotti hi-tech e di elettronica più in generale, che toccano anche i televisori e gli smartphone. L’elenco completo dei prodotti in offerta è presente sul sito ufficiale – come potete verificare in prima persona collegandovi a questo indirizzo -, mentre ora andremo a scoprire insieme quelle più rilevanti all’interno dell’iniziativa Prezzi Stregati Trony. Partiamo proprio dalle TV, focalizzandoci in particolare sul Panasonic TX-58GX700E da 58 pollici, che è disponibile a 575 euro. Si tratta di un risparmio effettivo del 23%, considerando che il prezzo tradizionale di listino è fissato a 749 euro.

I Prezzi Stregati Trony proseguono con il Sony KD43XH8096BAEP da 43 pollici, che invece è disponibile a 580 euro, contro i precedenti 749 euro, mentre il Samsung UE65RU7090UXZT da 65 pollici viene proposto a 599 euro, per un risparmio del 25% se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 799 euro. Da riportare pure il saldo sul prezzo del Samsung QE55Q90TATXZT da 55 pollici, fissato eccezionalmente a 1385 euro.

Tra gli smartphone ed accessori di telefonia, andiamo a segnalare il Samsung Galaxy A41, che ora passa al prezzo di 219 euro, mentre sul sito vediamo il Huawei P40 a 519 euro. Non manca un deciso sconto per lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, in vendita a 309 euro – in questo caso andrete a risparmiare ben 60 euro. A chiudere, abbiamo l’Oppo Reno4 Pro prezzato a 759 euro, seguito dall’iPhone 11 da 128 gigabyte a 749 euro, e dal modello Pro Max proposto a 1139 euro. Cosa ne dire, approfitterete dei Prezzi Stregati Trony? Vi ricordiamo ancora una volta che la promozione sarà valida fino al 6 novembre 2020, e solo online.