Prosegue senza sosta la febbre da PS5, console next-gen di casa Sony che pare praticamente introvabile un po’ ovunque. Già all’apertura dei pre-order a ottobre le scorte sono andate sold-out in pochissimi minuti, e lo stesso si è ripetuto nel giorno del lancio, fissato in Italia lo scorso 19 novembre 2020. E se è vero che la stessa compagnia nipponica promette nuove unità in arrivo in tempo per le festività natalizie, in rete fioccano bagarini e truffe, senza dimenticare la nascita di siti di rivendita online di cui è ancora necessario stabilire o meno l’affidabilità.

Tutti coloro che vorrebbero portarsi a casa una PS5 – in edizione standard a 499 euro in edizione solo digitale a 399 euro -, saranno poi sicuramente informati che in data odierna, 3 dicembre, la piattaforma made in Japan è di nuovo in vendita sui siti di Euronics e Trony, che hanno deciso di mettere a disposizione degli appassionati nerd altre console a partire dalle 10:00 di questa mattina nel primo caso e con un’indicazione più generica – “in mattinata” – nel secondo.

Anche in questa occasione, però, l’hype del pubblico per il gioiellino tecnologico della “grande S” si è fatto inevitabilmente sentire, con orde di gamer ad aver preso d’assalto i siti eCommerce delle due celebri catene di elettronica di consumo. Al momento in cui scriviamo, comprare una PS5 risulta praticamente impossibile, non solo per le code d’attesa virtuali infinite comunicate dagli stessi utenti, ma pure per veri e propri crash dei portali. L’errore 502 è frequentissimo sul sito di Euronics, mentre il sito di Trony non riesce a caricarsi e dunque risulta inaccessibile. Per il momento, lo ripetiamo, non sappiamo quante scorte di PlayStation 5 abbiano a disposizione i due retailer, e neppure se rivedremo iniziative di questo tipo prima di Natale. Nel frattempo, parlando di rivendita, vi ricordiamo che va avanti senza intoppi il Calendario dell’Avvento di GameStopZing, con tante offerte su giochi, accessori e console.