In un periodo in cui le offerte da parte delle grandi catene di elettronica di consumo non mancano, Trony prova a dire la sua. E lo fa con una interessante promozione che anticipa quelle, sicuramente ancora più golose, dell’imminente Black Friday. L’azienda ha infatti dato il via all’iniziativa Prendi 3 e Paghi 2, un vero e proprio 3×2 valido solo nei vari punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano, e fino al prossimo 22 novembre 2020.

Come suggerisce il nome, acquistando tre prodotti il meno caro vi verrà regalato. Nel volantino autunnale di Trony – che potete consultare in prima persona collegandovi a questo indirizzo – è possibile consultare tantissimi prodotti a sconto per varie categorie, dall’informatica agli smartphone, passando pure per i televisori. In uno scenario piuttosto affollato, abbiamo allora pensato di segnalarvi quelle che a nostro parere paiono le occasioni migliori, soprattutto per chi non è disposto ad attendere i saldi del Venerdì Nero.

Partiamo allora proprio con la telefonia, andando ad evidenziare tra gli articoli del 3×2 promosso da Trony a novembre l’Oppo Find X2 Lite, il Redmi Note 9 Pro, così come il Samsung Galaxy Note 20, le cuffie Galaxy Buds e il Huawei P40 Lite. Spostandoci sui televisori, abbiamo in offerta il TV Samsung Q70T da 75 pollici, che può essere portato a casa al prezzo d’eccezione di 1099,50 euro, a patto che si acquistino due prodotti. Nella lista degli sconti novembrini troviamo anche l’OLED55CX6LA.API da 55 pollici di LG, affiancato pure dal modello da 65 pollici della stessa linea di prodotti realizzata dall’azienda taiwanese.

Vi ricordiamo che la promozione Prendi 3 Paghi 2 di Trony sarà attiva fino al 22 novembre, e solo nei negozi fisici. Naturalmente il nostro consiglio, come al solito per questi casi specifici, è quello di utilizzare lo store locator messo a disposizione sul sito ufficiale di Trony per verificare che i punti vendita della vostra città abbiano sposato l’iniziativa. O abbiano a disposizione gli articoli di vostro interesse.