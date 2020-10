Ci sono alcune novità importanti da prendere in esame per quanto riguarda il calcetto amatoriale, in riferimento a coloro che intendono giocare anche in queste settimane. Nonostante il recente DPCM di ottobre sul Covid metta da parte questa pratica, già nei giorni scorsi abbiamo preso in esame alcune eccezioni che hanno investito svariati ambiti. Questo venerdì, però, voglio inquadrare tutta la situazione sotto un altro punto di vista, in riferimento alla strada alternativa seguita da tante strutture e clienti in giro per l’Italia.

Il calcetto amatoriale ed il DPCM di ottobre sul Covid

Cosa fare per giocare nelle prossime settimane nel caso in cui il cliente non sia un tesserato? In tanti si stanno muovendo in una direzione precisa, a patto che la struttura di riferimento sia riconosciuta dal CONI. Come del resto è indicato anche nel recente decreto del governo. In pratica, il calcetto amatoriale può essere “convertito” e salire di livello in modo assolutamente legale. Oltre alla quesitone CONI, è indispensabile che l’associazione sportiva dilettantistica della struttura dove si tengono le partite sia affiliata ad un ente di promozione sportivo.

Soddisfatte tali condizioni, non dovrete fare altro che comunicare i vostri dati alla struttura e consegnare il certificato di idoneità sportiva. A quel punto si potrà procedere con il tesseramento e le partite si potranno svolgere normalmente. Inutile dire che il tutto dovrà avvenire in sicurezza, in quanto il protocollo sulle norme anti Covid-19 dovrà essere rispettato alla lettera indipendentemente dal fatto che si parli di calcetto amatoriale, o in alternativa di tesseramento.

Avete già approfondito la questione del calcetto amatoriale? Confermate quanto scritto oggi 16 ottobre? Se avete indicazioni di altro tipo, non esitate a commentare l’articolo di oggi, in modo da inquadrare al meglio la situazione in Italia.