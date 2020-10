Il caricabatterie non verrà incluso nella confezione degli iPhone 12, e Samsung subito ne approfitta per prendere in giro Apple. I due giganti della tecnologia sono spesso soliti punzecchiarsi a vicenda, salvo poi prendere spunto l’una dall’altra nel tempo. La stessa cosa è successa col notch e con il jack per le cuffie da 3.5mm, ed adesso potrebbe essere arrivato il turno del caricabatterie, cui la mela morsicata ha preferito rinunciare per non gravare troppo sull’ambiente (come se i proprietari dei nuovi iPhone 12 potessero ricaricare il dispositivo con le dita).

La divisione caraibica del colosso di Seul non ci ha pensato sù due volte, pubblicando un post sul proprio profilo Facebook con raffigurato un caricabatteria griffato Samsung ed in basso la dicitura ‘Included with your Galaxy‘. Uno sfottò sicuramente carino (non crediamo Apple se la prenderà per così poco, anche perché non è stata menzionata in maniera esplicita dal produttore asiatico), e che speriamo, nel tempo, non si tramuti in una contraddizione (non è escluso, infatti, che alle lunghe l’OEM asiatico non decida di fare lo stesso con i propri dispositivi, non includendo quindi il caricabatteria nella confezione).

😎😎Your #Galaxy does give you what you are looking for. From the most basic as a charger, to the best camera, battery, performance, memory and even 120Hz screen ✌️ on a smartphone. 😎😎 Pubblicato da Samsung su Martedì 13 ottobre 2020

Inutile dirvi che la cosa non è andata affatto a genio agli utenti interessati all’acquisto degli iPhone 12 (a proposito dei nuovi melafonini, vi ricordiamo che il pre-ordine parte proprio nella giornata di oggi 16 ottobre, come vi abbiamo raccontato in questo articolo): parliamo di telefoni che costano già abbastanza, ed è quindi naturale storcere un po’ il naso nell’apprendere che il caricabatteria non verrà purtroppo incluso in dotazione. Le cose, purtroppo, stanno proprio così, c’è poco da fare: sarà l’inizio di un’era (gli altri OEM potrebbero seguire le orme della Apple, come spesso succede alla fine), oppure un esperimento malriuscito? Solo il tempo potrà dircelo.