Da questo venerdì 16 ottobre è possibile preordinare gli iPhone 12 in Italia. In realtà non proprio tutti i modelli dei nuovi melafonini sono a disposizione ma solo 2 delle varianti della serie 2020. La differenza va dunque dettagliata e soprattutto va chiarito a che ora gli interessati dovranno collegarsi al sito ufficiale Apple per accaparrarsi il proprio device preferito per primi o quasi.

Come accaduto anche in passato, è il primo pomeriggio il momento prescelto nel nostro paese da Apple proprio per far partire le prevendita dei suoi iPhone 12. Esattamente dalle ore 14, chiunque desidera acquistare per primo il suo dispositivo, potrà farlo direttamente dal sito Apple. Saranno selezionabili per il momento solo gli iPhone 12 standard e gli iPhone 12 Pro. Le consegne di questi ultimi poi saranno effettuate dal giorno 22 ottobre.

A quali prezzi vengono venduti gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro protagonisti di questa giornata in Italia? Per quanto riguarda il modello standard, la variante da 64 GB è in vendita a 939 euro, quella da 128GB a 989 euro e quella da 256GB a 1109 euro. L’esemplare Pro invece costerà 1189 euro per il taglio da 128 GB, 1309 euro per quello da 256 GB e ancora da 1539 euro per quello da 512 GB.

Quando inizieranno invece i preordini per i rimanenti iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max? Per questi ultimi le prenotazioni saranno disponibili sul sito Apple dal 6 novembre mentre le spedizioni e vendite effettive si concretizzeranno il prossimo 13 novembre. Come indicato per i precedenti melafonini, ecco il prezzo che avranno i dispositivi appena presentati. Il più piccolo della corrente generazione, per la variante da 64 GB costerà 839 euro, per quella da 128 GB 889 euro e per quella da 256 GB 1009 euro. Per il modello top di gamma assoluto Pro Max bisognerebbe invece spendere 1289 euro per il taglio da 128 GB, 1409 euro per quello da 256 GB e ancora ben 1.639 euro per l’ultimo da 512 GB.