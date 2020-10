Il volantino Euronics di ottobre ha già messo sul piatto tutta una serie di golose offerte su svariati prodotti di elettronica di consumo, che hanno permesso – e permettono ancora! – ai clienti di portarsi a casa articoli come smartphone, TV e laptop a prezzi decisamente vantaggiosi. La nota catena di distribuzione ha però voluto fare di più: da oggi, 15 ottobre 2020, è stato infatti lanciato il nuovo volantino chiamato “+ Prendi – Spendi”, e valido in alcuni punti vendita della compagnia nel territorio italiano.

Nello specifico, il volantino Euronics “+ Prendi – Spendi” permette di ricevere fino a 240 euro di sconto immediato alla cassa, naturalmente in base all’ammontare degli acquisti effettuati nel punto vendita. La nuova promozione va allora ad articolarsi in quattro diverse fasce, che garantiscono altrettanti prezzi abbattuti immediatamente al momento del pagamento. Vediamole insieme:

30 euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 399 euro

60 euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 699 euro

120 euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 999 euro

240 euro di sconto immediato alla cassa con una spesa di almeno 1499 euro

Capirete allora che per sfruttare a pieno il volantino Euronics del 15 ottobre dovrete spendere almeno 1499 euro. Sono compatibili con questa appetibile promozione tutti i grandi elettrodomestici e televisori presenti nel volantino, che potete consultare nella sua interezza fiondandovi subito a questo indirizzo. Tra i prodotti a saldo troviamo di tutto, dalle TV griffate Sony a quelle LG e Samsung – sia 4K che in risoluzione 8K -, passando per lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e frigoriferi. Non mancano neppure soundbar e cuffie assortite, senza dimenticare gli smartphone. Tra i migliori in offerta, segnaliamo tra i tanti il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, il Redmi Note 9 e 9 Pro di Xiaomi e lo Xiaomi Mi Band 5. Vi ricordiamo che il volantino è attivo solo nei punti vendita del gruppo CDS Butali di Euronics.