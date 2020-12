Se il periodo natalizio è stato come sempre ricco di promozioni per chi è alla ricerca di prodotti hi-tech, le offerte Euronics di fine anno sono pronte a fare il bis, così da chiudere questo atipico – e indubbiamente difficile – 2020 in bellezza. La celebre catena di distribuzione specializzata sull’elettronica di consumo ha infatti avviato una nuova iniziativa in tempo per Capodanno, che prende il via proprio oggi, 27 dicembre 2020.

La nuova iniziativa dell’azienda prende il nome di Magic Days, e come potete verificare anche voi collegandovi direttamente sul portale istituzionale di Euronics a questo indirizzo, sarà attiva fino al prossimo 3 gennaio 2021. Come già accaduto in altre occasioni, anche in questo caso è possibile ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 300 euro, naturalmente solo online e negli store diffusi su tutto il territorio italiano che sposano la promozione. Le offerte Euronics legate al programma Magic Days di dicembre e gennaio si articolano su tre diverse fasce di sconti, che vanno ad attivarsi in base alla spesa complessiva accumulata nei nostri acquisti invernali. Vale a dire:

50 euro di sconto su una spesa di almeno 450 euro

100 euro di sconto su una spesa di almeno 750 euro

150 euro di sconto su una spesa di almeno 1.050 euro

300 euro di sconto su una spesa di almeno 2.050 euro

Le offerte Euronics per ottenere fino a 300 euro di sconto non sono però valide su tutti gli articoli. Come chiarito dalla stessa catena, restano esclusi dalla promozione di fine anno i prodotti Apple, Dyson, le console Sony, Microsoft e Nintendo, i notebook, PC ed all-in-one, i tablet, i prodotti per la mobilità come e-bike e monopattini, le ricariche telefoniche, per le piattaforme televisive e games card, e le gift card, abbonamenti, trasporti ed installazioni. Non solo, viene anche indicato che qualora dovessero essere presenti nello stesso scontrino più prodotti, il limite massimo di smartphone per accedere allo sconto è fissato ad uno.